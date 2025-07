Nach einem Rohrbruch in Merseburg im Bereich der Bundesstraße 181 in Richtung Leipzig ist es am Samstag zur Unterbrechung der Trinkwasserversorgung für insgesamt zwei Wohnblöcke und drei Häuser gekommen.

Merseburg/MZ. - Nach einem Rohrbruch in Merseburg im Bereich der Bundesstraße 181 in Richtung Leipzig ist es am Samstag zur Unterbrechung der Trinkwasserversorgung für insgesamt zwei Wohnblöcke und drei Häuser gekommen. Die Mitarbeiter der Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH konnten die Havariebeseitigung um 22 Uhr abschließen. Das wurde in einer Pressemitteilung mitgeteilt.

Am Samstagmorgen gegen 6 Uhr bemerkten die Mitarbeiter der Midewa-Bereitschaft demnach eine Unstimmigkeit der Wassermengen, die im Prozessleitsystem ersichtlich war. Kurze Zeit später wurde der Wasserversorger über die Leitstelle des Saalekreises kontaktiert: Dort waren Anrufe von Bürgern eingegangen, die mitbekommen hatten, dass bereits Wasser aus der Straße austrat.

Der Rohrbruch ereignete sich auf einer großen Versorgungsleitung mit einem Durchmesser 30 Zentimeter in Merseburg, Richtung Leipzig, kurz vor dem Abzweig Weißenfelser Straße. Die Wasserversorgung wurde kontrolliert abgestellt, die Tiefbau- und Reparaturarbeiten begannen umgehend.

Midewa: Braunfärbung des Wassers in Merseburg ist nicht gefährlich für die Gesundheit

Technisch bedingt konnte es als Folge des Rohrbruches in Merseburg zeitweise zu einer Braunfärbung des Trinkwassers kommen. Michaela Haltrich, zuständige Leiterin vom Dienst der Midewa sagt dazu: „Es handelt sich definitiv nicht um Schmutz, der von außen in die Rohrleitung eingedrungen ist, sondern um gelöste Ablagerungen, da die Leitung stark unter Druck stand. Das Wasser kann jederzeit bedenkenlos getrunken werden. Braunfärbungen sind nicht schön, aber auch nicht gefährlich für die Gesundheit.”

Der Bereitschaftsdienst der Midewa arbeitete den ganzen Tag auf Hochtouren an der Reparatur des Rohrschadens, sodass am Samstag gegen 22 Uhr die Versorgung wieder auf die normale Fahrweise umgestellt war. Ein Wasserwagen der Midewa stand den ganzen Tag vor Ort, um die betroffenen Einwohner weiterhin mit Trinkwasser zu versorgen.

Was Merseburger bei vermindertem Wasserdruck tun sollten

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden für das Klinikum Merseburg weitere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. „Sofern Merseburger Einwohner in den nächsten Tagen einen verminderten Versorgungsdruck bemerken, sollte der eventuell vorhandene Filter hinter dem Wasserzähler gereinigt werden, da sich dort Partikel angesammelt haben könnten”, informiert Michaela Haltrich weiter. Der Kundenservice der Midewa stehe betroffenen Kunden selbstverständlich für Rückfragen zur Verfügung.