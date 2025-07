Feuerwehrleute aus Aschersleben und dem Seeland unterstützen die Einsatzkräfte beim großen Flächenbrand in der Nähe von Jütrichau.

Aschersleben/Seeland/Jütrichau/MZ - Während die Feuerwehrleute in Aschersleben und Umgebung beim Einsatzgeschehen in der Region am Wochenende erst einmal durchatmen konnten, wütete nahe Zerbst seit Sonnabend ein enormer Flächenbrand, der auch die Hilfe weiterer Wehren aus Sachsen-Anhalt erforderlich machte.