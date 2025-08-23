Kennt Alexander Vogt die Baugesetze nicht? Ebenfalls wichtig: Nach einem scheußlichen Überfall auf ein Mädchen sucht die Polizei den Täter.

Der Sommer macht Pause. Und statt T-Shirts tragen wir wieder Pullover. Ich finde die Verschnaufpause gut, zumal die Wetterfrösche die Wärme noch nicht abschreiben. Und für das Wochenende ist es gar nicht so übel, wenn die Sonne nicht erbarmungslos vom Himmel brennt.

Apropos Hitze: Die spürt die Stadtpolitik derzeit auch beim Thema Superknast. Die Gefängnisse Roter Ochse und Frohe Zukunft werden außer Dienst gestellt, eine neue JVA soll gebaut werden. In Halle oder Weißenfels. Und während im Stadtrat weiter darüber gestritten wird, ob Tornau wirklich der beste Standort für die Haftanstalt ist, hat sich Halles OB offensichtlich beim Land blamiert. Wieso, lesen Sie hier.

Abscheulich ist die Tat, die sich in der Hettstedter Straße ereignete. Dort wurde ein Mädchen vom einem Mann sexuell belästigt, bedroht und mit einem Messer im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht den Angreifer jetzt auch mit einem Phantombild und hofft auf Hinweise. Bei uns lesen Sie auch eine Täterbeschreibung.

Zurück zum Wochenende und dem Wetter. Am Sonntag gastiert die Deutschlandtour in Halle auf dem Markt. Neben Weltstars von heute sind auch Idole von früher dort zu erleben. Meine Kollegin Hanna Schabacker hat das Wichtigste für den Tag zusammengetragen.

Dass das Rennen, wenn auch symbolisch, in Halles Wohnzimmer startet, ist durchaus spektakulär. Schauen Sie doch mal hin, wenn Sie Zeit haben.

Ihr Dirk Skrzypczak