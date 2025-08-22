Hier in Halle, Newsletter vom 22. August 2025 Gut durch den Stau?
MZ testet Ausweichstrecken/Neue Bewohner im Zoo
graut Ihnen schon vor den Bauarbeiten an einer von Halles wichtigsten Verkehrsadern? Fachleute sagen, sie sind dringend notwendig. Nervig wird es aber auch, wenn die Bauleute sich an den Abriss der Brücken am Rennbahnkreuz machen. Nervig vor allem deshalb, weil der Verkehr dort nicht wie jetzt meistens rollen sondern sich eher mal stauen wird. Ob sich das Ganze sinnvoll umgehen lässt? Dirk Skrypczak hat es ausprobiert. Was er herausgefunden hat, lesen Sie hier.