in den letzten Jahren hat das Thema Homeoffice eine immer größere Bedeutung bekommen. Viele Arbeitnehmer können gar nicht mehr ohne. Auch bei uns Journalisten ist es gang und gäbe. Ich persönlich mache davon gerne gebrauch. Doch an eine etwas andere Art von Homeoffice musste ich denken, als ich den Artikel meiner Kollegin Katja Pausch gelesen habe. Sie berichtet über die Vermessung der Oper in Halle. Eine Firma fertig dort ein 3D-Modell an, das viele Möglichkeiten mit sich bringt. So können beispielsweise Bühnenbilder von jedem Ort der Welt aus erstellt werden, ohne dass die Personen jemals einen Schritt in die Oper gesetzt haben. Spannend, nicht? Schauen Sie einfach hier oder in der heutigen Ausgabe, wenn Sie mehr erfahren wollen.