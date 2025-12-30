Debatten zum Böllerverbot hin oder her - viele Hallenser decken sich mit Feuerwerk ein. Ebenfalls wichtig: Die Feuerwehr Halle-Neustadt kommt nach einem Böllerskandal ungeschoren davon.

Es wird schon ordentlich geballert - Halle bereitet sich auf den Jahreswechsel vor

Der Verkauf von Silvesterknallern hat begonnen - in der Stadt ist es unüberhörbar. Dass erst am 31. Dezember und Neujahr geballert werden darf, juckt viele nicht. Leser aus Halle-Neustadt sprechen sogar von kriegsähnlichen Zuständen. Mein Kollege Denny Kleindienst ist der Frage nachgegangen, wie Händler so am ersten Verkaufstag zufrieden gewesen sind.

Apropos Böller und Silvester: Vor einem Jahr hat mutmaßlich ein Feuerwehrmann aus Halle-Neustadt den Briefkasten der eigenen Wache gesprengt. Die Polizei schloss nicht aus, dass er illegales Feuerwerk nutzte, das bei uns gar nicht gezündet werden darf. Die Behörden versprachen Aufklärung. Das Ergebnis ernüchtert.

Kriminell war es in der Rathausstraße. Dort war die Bar La Gondola überfallen worden. Jetzt ist ein Bekennerschreiben aufgetaucht, das den Verdacht nährt, dass es sich bei den Tätern um Neonazis handeln könnte. Die Polizei jedenfalls schließt das nicht aus. Reporterin Annette Herold-Stolze hat zu den Hintergründen recherchiert.

Noch zwei Tage, nicht ganz, dann beginnt das neue Jahr. Passen Sie heute früh auf, denn es könnte draußen glatt sein. Das Wetter jedenfalls bleibt ungemütlich. Keine schönen Aussichten für die Party im Freien zu Silvester.

Ihr Dirk Skrzypczak