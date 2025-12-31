haben Sie in den letzten Tagen die Waschmaschine angeworfen? Ich jedenfalls wasche zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche. Nötig wäre es zwar allemal, denn der Korb mit der dreckigen Wäsche ist knackevoll. Doch es gibt da diesen Aberglauben. Der besagt, dass in den sogenannten Rauhnächten, die zwischen Weihnachten und Neujahr liegen, die Geister umherfliegen und sich in der zum Trocknen aufgehängten Wäsche verfangen könnten. Und weil den Geistern das gar nicht gefällt, hat das schlimme Folgen. So ein Geist, den man sich mit der frisch gewaschenen Wäsche einfängt, ist sicherlich um einiges ärgerlicher, als ein Fleck, der im ersten Waschgang nicht rausgegangen ist. Der Aberglaube wirft natürlich direkt Fragen auf: Was, wenn man die nasse Wäsche nicht draußen sondern drinnen aufhängt? Was, wenn man sie gar nicht aufhängt, sondern den Trockner nutzt? Und überhaupt: Geister, die sich in der Wäsche verfangen? Ja das ist schon ganz schön albern. Und doch pflege ich dieses Verhalten nun schon seit einigen Jahren, das letztlich ja ein gepflegtes Nichts-Tun ist. Das neue Jahr kann von mir aus gern beginnen. Allein schon wegen des nicht mehr zu ignorierenden Wäschebergs.

Nicht nur albern, sondern äußerst bedauerlich finden viele Leute die Umbenennung des Klub Drushba in Halle. Das zeigen unzählige Kommentare auf der Facebookseite der MZ zur Ankündigung des Clubbetreibers, künftig auf den russischen Namen verzichten zu wollen. Die Geschichte sorgt zum Jahresende jedenfalls für reichlich Gesprächsstoff. Dabei gibt es für die Entscheidung gute Gründe.

Apropos Jahresende: Zu Silvester kommen Cineasten im Luchs-Kino am Zoo dank einer schönen Tradition voll auf ihre Kosten. Denn auch in diesem Jahr wird wieder ein Überraschungsfilm gezeigt. Wer über ausreichend Film-Wissen verfügt, hat auch gute Chancen auf einen Gewinn. Hier erfahren Sie mehr.

Bereits zum 1. Oktober hat das Autohaus König die ehemalige Maschinenfabrik in der Merseburger Straße in Halle geräumt. Nun entsteht dort ein neues Super-Autohaus. Was die Autoland AG am Standort plant und was der ehemalige Finanzminister Christian Lindner damit zu tun hat, lesen Sie hier.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Ihr Denny Kleindienst