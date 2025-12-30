Zum 1. Oktober hatte das Autohaus König die ehemalige Maschinenfabrik geräumt. Nun übernimmt dort der ehemalige Finanzminister Christian Lindner mit die Regie. Das hat Autoland vor.

Neues Superautohaus - so plant die Autoland AG am Standort in der Merseburger Straße in Halle

Die markante Glasfront kennzeichnet das Autohaus in der Merseburger Straße.

Halle (Saale)/MZ - In bedruckten Scheiben schimmert noch der Schriftzug vom Autohaus König - dabei hatte der Händler den Standort an der Merseburger Straße bereits zum 1. Oktober 2025 verlassen. Mittlerweile ist das Gelände, einst Teil der Maschinenfabrik Halle, eingezäunt. Kameras überwachen das Grundstück mit dem riesigen Außenbereich.