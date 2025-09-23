Die markante Glasfront ist schon verwaist. Ein Traditionshändler räumt sein Autohaus nahe des Riebeckplatzes. Wo es für ihn weitergeht.

Autohaus König verlässt Halle: Das sind die Gründe und welcher Händler Nachfolger in der Merseburger Straße wird

Im Showroom des Autohauses König in Halle herrscht bereits gähnende Leere.

Halle (Saale)/MZ. - Der große Parkplatz hinter dem Autohaus ist fast leer. Markenschilder sind abgeklebt. In der Ausstellungshalle herrscht gähnende Leere. Für das Autohaus König ist Ende September Schluss an der Merseburger Straße.