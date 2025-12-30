Wie kann er nur? Die Umbenennung der Drushba in halle durch den Clubbetreiber sorgt für teils wütende Reaktionen. Dabei lässt sich auch einfach feststellen: Es ist der richtige Schritt.

Für die Umbenennung gibt es gute Gründe - Ein Kommentar

Ein Foto aus früheren Tagen: Der Klub Drushba in Halle wird umbenannt.

Der Betreiber der Drushba in Halle ändert den Namen seines Clubs, weil gerade junge Leute wegen dieses Namens glauben, es handelt sich um einen „Putin-Club“ und eine „Russendisko“. In den Kommentarspalten schlägt ihm daraufhin nicht nur Bedauern, sondern auch Unverständnis und sogar Wut entgegen. Der Tenor der Kritik: Hier knickt ein Clubbetreiber ein.