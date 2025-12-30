Klub Drushba ändert seinen Namen Für die Umbenennung gibt es gute Gründe - Ein Kommentar
Wie kann er nur? Die Umbenennung der Drushba in halle durch den Clubbetreiber sorgt für teils wütende Reaktionen. Dabei lässt sich auch einfach feststellen: Es ist der richtige Schritt.
30.12.2025, 16:14
Der Betreiber der Drushba in Halle ändert den Namen seines Clubs, weil gerade junge Leute wegen dieses Namens glauben, es handelt sich um einen „Putin-Club“ und eine „Russendisko“. In den Kommentarspalten schlägt ihm daraufhin nicht nur Bedauern, sondern auch Unverständnis und sogar Wut entgegen. Der Tenor der Kritik: Hier knickt ein Clubbetreiber ein.