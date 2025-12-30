weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Klub Drushba ändert seinen Namen: Für die Umbenennung gibt es gute Gründe - Ein Kommentar

Wie kann er nur? Die Umbenennung der Drushba in halle durch den Clubbetreiber sorgt für teils wütende Reaktionen. Dabei lässt sich auch einfach feststellen: Es ist der richtige Schritt.

Von Denny Kleindienst 30.12.2025, 16:14
Ein Foto aus früheren Tagen: Der Klub Drushba in Halle wird umbenannt. Foto: Denny Kleindienst

Der Betreiber der Drushba in Halle ändert den Namen seines Clubs, weil gerade junge Leute wegen dieses Namens glauben, es handelt sich um einen „Putin-Club“ und eine „Russendisko“. In den Kommentarspalten schlägt ihm daraufhin nicht nur Bedauern, sondern auch Unverständnis und sogar Wut entgegen. Der Tenor der Kritik: Hier knickt ein Clubbetreiber ein.