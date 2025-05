ich glaube, ich hatte Ihnen am Montag nicht zu viel versprochen, als ich an dieser Stelle sagte, dass es in dieser Woche spannend wird in der halleschen Politik.

Am Dienstag hat der Finanzausschuss wie erwartet hitzig über das Schuldenproblem der Stadt debattiert. Obwohl die Stadtverwaltung das Jahr 2024 mit einem riesigen Millionenloch in der Kasse abgeschlossen hat, wurde beschlossen, neue Kredite in Rekordhöhe zu nehmen.

Mehr dazu lesen Sie hier.

In der gleichen Sitzung hatte der Mieterrat die Stadtverwaltung heftig kritisiert. Sie würde jedes Jahr mehrere Millionen verschwenden.

Mehr dazu lesen Sie hier.

Wer selbst eine Idee hat, an welcher Stelle die Stadtverwaltung Geld sparen oder mehr Geld einnehmen könnte, der kann heute (Donnerstag) ab 14 Uhr auf den Marktplatz kommen. Dort will FDP-Stadtrat Tim Kehrwieder einen kleinen Infostand aufbauen und Ideen sammeln.

Die Idee, an öffentlichen Gebäuden in Halle künftig jeden Tag die Deutschlandflagge zu hissen, wurde übrigens vertagt. Darüber soll im Stadtrat erst im Juni abgestimmt werden.

Was gab es noch für interessante Themen?

An der Martin-Luther Universität ist die „Jüdische Campuswoche“ in vollem Gange. Meine Kollegin Johanna Kuntoff war bei einer Podiumsdiskussion zum Thema „Sicherheit“ dabei.

Außerdem hat auf dem Marktplatz der Aufbau für die „Werfertage“ begonnen, die am Wochenende stattfinden. Momentan steht dort praktisch der größte Sandkasten der Stadt.

Wenn es ein Thema gibt, über das wir mal berichten sollten, dann schreiben Sie uns gerne: [email protected]

Ich wünsche einen schönen Donnerstag!

Ihr Jonas Nayda