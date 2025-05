Podiumsdiskussion an der Uni Halle zeichnet bedrohliche Entwicklung. Zahl der antisemitischen Vorfälle stark angestiegen.

Wie sicher sind jüdische Studierende an deutschen Unis?

Angespannt bis bedrohlich – so sehen die Podiumsgäste die Situation für jüdische Studierende und Mitarbeiter an Hochschulen aktuell.

Halle/MZ. - Seit dem 7. Oktober 2023 hat sich die Situation für jüdische Studierende und Wissenschaftler an deutschen Hochschulen dramatisch verschärft. An jenem Samstag tötete die Terrororganisation Hamas bei einem brutalen Massaker in Israel mehr als 1.200 Menschen – die meisten davon jüdische Israelis. Dabei handelte es sich um den tödlichsten Angriff auf Juden seit dem Holocaust.