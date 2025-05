AfD will mehr Flaggen in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Sollen auch in Halle künftig sichtbar mehr Deutschlandflaggen in der Öffentlichkeit hängen? Geht es nach der AfD-Stadtratsfraktion, lautet die Antwort auf diese Frage: Ja. Die AfD hat vorgeschlagen, dass an allen Dienstgebäuden und Liegenschaften der Stadtverwaltung an jedem Tag im Jahr die Nationalflagge gehisst sein soll. Das würde sowohl Verwaltungsgebäude als auch Schulen und Kitas betreffen. Während die Idee vor allem bei einer anderen Fraktion für Kopfschütteln sorgte, scheint Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) dem Ganzen gar nicht so abgeneigt zu sein.