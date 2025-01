Neue Läden öffnen im Einkaufscenter in Neustadt - Brandserie in Heide-Nord geht weiter

HIER IN HALLE, NEWSLETTER VOM 7. JANUAR 2025

vom ersten Schnee geht stets eine Faszination aus. Das merkte ich am Wochenende wieder, als zumindest kurzzeitig einmal eine feine weiße Schicht draußen liegen blieb. Ein beruhigender Anblick, wie ich finde. Nicht umsonst wünscht man sich ja immer eine weiße Weihnacht, schließlich ist das Weihnachtsfest für die meisten Menschen eine Zeit der Besinnlichkeit und Entschleunigung. Und zumindest ein bisschen entschleunigt geht so ein neues Jahr dann immer auch los. Weshalb die dünne weiße Schicht diesen Tagen gerade ebenfalls ganz gut zu Gesicht stand. Obwohl ich nicht unbedingt der größte Winterfan bin, wäre ich nun offen für mehr Flocken von oben, mehr und vor allem länger anhaltende schneebedeckte Flächen. Selbst wenn das bedeutet, das Auto vor Fahrtantritt erst freilegen zu müssen. Stattdessen setzt sich nun aber erst einmal wieder ein Winter mit Plusgraden und allenfalls leichtem Schneefall fort. Eher keine besinnlichen Aussichten also. Aber 2025 nimmt ja nun auch allmählich Fahrt auf.