Mit dem Wintermarkt endete am Montag endgültig das weihnachtliche Treiben auf dem Markt. Mancher Besucher hätte sich eine Verlängerung gewünscht, Händler dagegen schlagen das Gegenteil vor.

Markttreiben in Halle

Halle (Saale)/MZ - Mit schwarzem Zylinder auf dem Kopf und dem obligatorischen Hammer in der Hand rief Dieter Wunder von der City-Gemeinschaft am Samstagnachmittag die Menschen auf dem Markt in Halle zum Mitbieten auf. Es war wieder Zeit für die traditionelle Auktion, bei der Weihnachtsgeschenke, die nicht den Geschmack der Beschenkten getroffen hatten, für den guten Zweck versteigert wurden.