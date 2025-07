Als letzten Akt montieren Arbeiter in Bitterfeld derzeit die gold-bernsteinfarbenen Fassadenteile. Innen steht der Großputz an. Was als nächstes passiert.

Bitterfeld/MZ. - Das Warten hat ein Ende. Der neue Bitterfelder Bahnhof wird am 16. Juli eröffnet. Am Donnerstagmittag findet eine Feier mit geladenen Gästen statt. Am späten Nachmittag wird dann das moderne Empfangsgebäude mit der markanten Fassade in Gold und Bernsteinton für die Passagiere und den regulären Betrieb freigegeben. Über Details des Eröffnungstages will die Bahn kurz vorher informieren. Doch in den verbleibenden knapp zwei Wochen ist noch viel zu tun. „Hier wird bis zur letzten Minuten montiert, geprüft und geputzt“, sagt Projektleiter Alexander Hartmann.