So viele Menschen wie noch nie kamen am Montag zum Neujahrsschwimmen. Die Unerschrockenen ließen sich auch vom drei Grad kalten Wasser nicht abhalten. Und einige blieben besonders lang im See.

Halle (Saale)/MZ - Der Rekord des letzten Jahres ist gebrochen. Vergangenes Jahr zählte das Neujahrsschwimmen am Heidesee 243 Teilnehmer, in diesem Jahr waren es nun 375 - und damit so viele Schwimmer wie noch nie.

Heidebadbetreiber Mathias Nobel zeigte sich denn auch überglücklich. Zumal er hinzufügte: „Es gab keine Vorfälle, alle sind gesund.“ Damit niemandem etwas zustößt. wurde das Neujahrsschwimmen an diesem Montag wieder von der DLRG überwacht. Die Lebensretter hatten sogar Drohnen und eine Hundestaffel dabei, um im Ernstfall hilfsbedürftige Personen im Wasser sogleich zu finden.

Jung und Alt beteiligten sich am diesjährigen Neujahrsschwimmen am Heidesee. Foto: Denny Kleindienst

Bevor der Countdown runtergezählt wurde und der Menschenpulk in den Heidesee marschierte, fand noch die obligatorische gemeinsame Erwärmung am Strand statt. Dabei wurde gehüpft und in die Hocke gegangen, wurden die Arme in die Luft gestreckt und hin und her geschlenkert.

Lustige Kostümierungen gehören zum Neujahrsschwimmen dazu. Foto: Denny Kleindienst

Dass das Neujahrschwimmen immer auch ein großer Spaß ist, bewiesen viele Teilnehmer mit lustigen Kostümierungen. Da war etwa die Frau mit Krabbenmütze, der Mann im Muskelanzug oder die Jungs, die als Südsee-Schönheiten erschienen - inklusive Kokosnuss-BH.

Die Frau mit Krabbenmütze gehörte zu den drei Schwimmern, die es weit über zehn Minuten im kalten Wasser aushielten. Foto: Denny Kleindienst

Zahlreiche Besucher, die das Neujharschwimmen vom Strand aus verfolgten, feuerten die Schwimmer an. Vor allem auch jene drei Schwimmer, die weit über zehn Minuten im Heidesse ausharrten. Sieben Schwimmer schwammen zudem bis zum anderen Ufer und wieder zurück.

Der Moderator der Veranstaltung verkündete schließlich noch, dass nun die Badesaison am Heidesee eröffnet ist.