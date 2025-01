Brandstifter treibt weiter sein Unwesen. Feuerwehr muss erneut Brände in Heide-Nord löschen.

Halle (Saale)/MZ - Die unheimliche Brandserie in Heide-Nord hält weiterhin an. In der Nacht zum Montag musste die Feuerwehr Halle gleich zweimal nach Heide-Nord ausrücken, um brennende Autos zu löschen. Zuerst schrillten die Melder Freiwilligen Feuerwehr Halle-Dölau und Halle-Lettin kurz nach 3 Uhr.