Ein 27-Jähriger konnte sich in Wolfen mit oberflächlichen Verletzungen in eine Wohnung retten und verständigte die Polizei. Die ermittelt wegen Körperverletzung.

Streit um gezündete Feuerwerkskörper eskaliert in Wolfen - Mann wird gewürgt und getreten

Vorfall in Mehrfamilienhaus

Die Polizei war in Wolfen gefordert.

Wolfen/MZ. - In der Fritz-Weineck-Straße in Wolfen ist es am Montag, 16. Juni, gegen 17 Uhr zu einem körperlichen Übergriff auf einen Mann gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge, wollte ein 24-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses einen 27 Jahre alten Mann zurechtweisen, weil dieser in der vorangegangenen Nacht mutmaßlich Feuerwerkskörper aus dem Fenster einer Wohnung geworfen hatte. Der Streit eskalierte - und der Jüngere der beiden Männer soll nach Angaben der Polizei auf seinen Widersacher eingeschlagen und eingetreten haben. Zudem würgte er den Kontrahenten kurzzeitig.

Der 27-Jährige konnte sich mit oberflächlichen Verletzungen in eine Wohnung retten und verständigte die Polizei. Die ermittelt wegen Körperverletzung.