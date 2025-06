Die Einbrecher kamen in der Nacht zum Dienstag. Groß kann die Beute nicht gewesen sein.

Einbruch in Einkaufspassage in Wolfen - Diebe brechen Kaugummiautomat und Fahrautomaten auf

Wolfen/MZ. - Dreiste Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, von 16. zum 17. Juni, einen Kaugummiautomat aus dem Innenhof einer Einkaufspassage in der Dessauer Allee in Wolfen gestohlen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Damit sollte es nach Angaben der Beamten jedoch noch nicht genug sein. Die Unbekannten brachen zudem mehrere dort aufgestellte Kinder-Fahrautomaten auf, um so an das eingeworfene Münzgeld zu kommen. Angaben zur Schadenshöhe liegen der Polizei bislang nicht vor.