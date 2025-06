Am 5. Juli feiern die Harzgeröder ihr Sommermärchen. Wer dabei ist, was die Besucher erleben - und auch ausprobieren - können und welche Neuerungen es in diesem Jahr gibt.

Von Beginn an eine feste Größe im Programm: das Bürgerfrühstück. Zum 9. Mal findet es am 5. Juli statt.

Harzgerode/MZ. - Der erste Samstag im Juli gehört traditionell dem Sommermärchen. Zum neunten Mal begehen die Harzgeröder am 5. Juli ihr Stadtfest. Das wartet mit Altbewährtem wie auch einigen Neuerungen auf. Andere Programmpunkte fallen dafür weg: So ist Harzgerode in diesem Jahr keine Station für den Städtewettbewerb. Auch die Stadtwette pausiert. Orte des Geschehens sind – wie immer – der Marktplatz und der Schlossberg. Veranstalter ist die Deutsche Mediengesellschaft mbH in Kooperation mit der Stadt Harzgerode. Auch die Kirchengemeinde beteiligt sich mit Kirchenführungen, Führungen in der Gruft und im Turm (13 bis 16 Uhr). Das Schloss Harzgerode ist ebenfalls geöffnet (10 bis 15 Uhr).