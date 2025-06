Auch Speiseberg in Halle Drei Restaurants in Sachsen-Anhalt vom Gourmetführer Guide Michelin auszeichnet

Der Gourmetführer «Guide Michelin» hat auch 2025 wieder Köche und Restaurants in Deutschland ausgezeichnet. Robin Pietsch hat die Harzstadt Wernigerode zu einem Anlaufpunkt für Feinschmecker in Sachsen-Anhalt gemacht. Auch ein Restaurant in Halle konnte seinen Stern verteidigen.