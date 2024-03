Bauland am Stadtrand: Auf der Grünfläche am Rande der Wohnsiedlung am Pfingstanger in Halle-Wörmlitz wurden nahezu alle Bäume gefällt. Die Nachbarschaft hat das Ordnungsamt eingeschaltet. Sogar Polizei rückte an.

Pfleger mit außergewöhnlichem Körperschmuck: Seit 25 Jahren kümmert sich Norman Hase um die Dickhäuter im Bergzoo Halle. Seine Bindung zu den Tieren ist so stark, dass er Bilder von ihnen auf seinem Körper tätowiert hat (mit Video).

Hallesche Tradition seit 37 Jahren: An der Eichendorff-Bank begrüßt der Lehrerchor mit Volksliedern den Frühling. Dabei spielt Halles heimliche Hymne eine wichtige Rolle.

Kommunalwahl 2024: Für die Stadtratswahl im Juni haben nun auch die Mitbürger ihre Kandidaten vorgestellt. Darunter sind bekannte Gesichter, die nun politisch mitmischen wollen.

