Bauland am Stadtrand Kahlschlag am Pfingstanger in Halle-Wörmlitz: Anwohner in Sorge um neue Baustelle

Auf der Grünfläche am Rande der Wohnsiedlung am Pfingstanger in Halle-Wörmlitz wurden nahezu alle Bäume gefällt. Die Nachbarschaft hat das Ordnungsamt eingeschaltet. Sogar Polizei rückte an.