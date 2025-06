Seit fünf Jahren ist die Dessauerin Nadine Teller in Kitas, Horten, Schulen, aber auch bei Firmen und Vereinen aktiv und zeigt, wie Krisen bewältigt oder vermieden werden können. Welche Strategien sie gegen Mobbing hat.

Wie Resilienz-Trainerin Nadine Teller aus Dessau Mobbing in Liebe und Achtsamkeit verwandelt

Nadine Teller ist Resilienztrainerin und stärkt Kinder in Kitas und Schulen gegen Mobbing.

Dessau/MZ. - „Mobbing in Liebe und Achtsamkeit zu verwandeln, ist meine große Vision“, sagt Nadine Teller. Seit fünf Jahren ist die Dessauerin in Schulen, Horten und Kindergärten in Dessau-Roßlau und der Region unterwegs, um Mädchen und Jungen zu ermutigen und zu stärken.