Gasthof Zum Falken im Harz Vom Gasthof zur Wohlfühloase: So wurde das Selketal Resort in Meisdorf neu gestaltet

Nach monatelanger Sanierung erstrahlt der Gasthof „Zum Falken“ in Meisdorf (Harz) in neuem Glanz. Das Selketal Resort vereint Fachwerkromantik mit zeitgemäßer Ausstattung und lädt zum Verweilen ein. Die Eröffnung am 21. Juni bietet spannende Einblicke und ein vielseitiges Rahmenprogramm.