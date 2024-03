Zur Hälfte Frauen, zur Hälfte Männer, das hat bei den Mitbürgern Prinzip. Für die Wählergruppe treten unter anderem Regina Schöps, Andre Scherer, Juliane Blech, Yvonne Winkler, Maria Gringer, Tom Wolter, Detlef Wend und Benjamin Müller (von links) an.

Halle (Saale)/MZ - Seit 25 Jahren ist die Wählervereinigung „Mitbürger für Halle“ durchgehend im Stadtrat von Halle vertreten. Damit das auch so bleibt, tritt die Wählergruppe zur Kommunalwahl im Juni wieder an.

Am Montag wurde nun die Kandidatenliste öffentlich vorgestellt. Insgesamt 26 Personen stellen sich für die Mitbürger in den fünf halleschen Wahlbereichen zur Wahl. Auf den ersten beiden Plätzen in jedem Wahlbereich finden sich dabei jeweils ein Mann und eine Frau. Das ist den Mitbürgern wichtig.

Tom Wolter, der derzeitige Vorsitzende der Mitbürger-Fraktion im Stadtrat Halle, spricht von einem Mix aus Etablierten, die schon im Stadtrat sitzen, sowie neuen Gesichtern. So stellen sich Wolter, sowie Detlef Wend und Yvonne Winkler erneut zur Wahl. Regina Schöps, die ebenfalls bereits im Stadtrat sitzt, tritt derweil lediglich auf Listenplatz drei an. Sie sieht ihre Rolle künftig eher als sachkundige Einwohnerin, denn als Stadträtin, und möchte gern Jüngeren den Vortritt lassen. Vor ihr auf der Liste für den Wahlbereich vier steht daher Maria „Mary“ Gringer.

Die Chefin des „Bewaffel dich“, des „Brot und Rind“ und der „Tanzbar Palette“ hat Lust, sich aktiv in die Stadtpolitik einzubringen, die sie schon lange interessiert verfolge, wie sie erzählt. Als Unternehmerin sei sie es gewohnt, Dinge schnell umzusetzen. Sie geht davon aus, sich wohl daran gewöhnen zu müssen, dass politische Entscheidungen in der Regel länger dauern.

Die Mitbürger verstehen sich als parteilos, wenngleich ihre Mitglieder deutlich machen, dass sie ein Erstarken der AfD verhindern möchten. Tom Wolter will die Wählergruppe aber keinem bestimmten politischen Lager zuordnen. Die Wählergruppe konzentriere sich laut Wolter stattdessen auf Sachpolitik. „Handlungsfähigkeit ist das große Wort“, sagt er. Und was das betrifft, gelte es für Halle in den Bereichen Klima, Umwelt, Bildung, Bauen oder Kultur viel anzupacken.

Für die Mitbürger treten an: Wahlbereich 1: Juliane Blech, Serdar Kaymak, Johannes Spengler, Ulrich Luppe, Wahlbereich 2: Tom Wolter, Sarah Labusga, Martin Bauersfeld, Elke Schwabe, Burkhard Lotholz, Wolfgang Matschke, Wahlbereich 3: Yvonne Winkler, Detlef Wend, Susann Albrecht, Mathias Weiland, Miriam Schöps, Matthias Dressler, Wahlbereich 4: Andre Scherer, Maria Gringer, Regina Schöps, Steffen Strykowski, Matthias Erben, Dorothea Vent, Wahlbereich 5: Benjamin Müller, Annette Wunderlich, Michael Belger, Thea Ilse