Was geht in Sachsen-Anhalt?

Manchmal kann man nur mit dem Kopf schütteln. Wir haben zwei Söhne, für deren genetische Ausstattung der gleiche Genpool zur Verfügung stand. Doch das war es offenbar schon mit den Gemeinsamkeiten.

Während der Große überall Socken und alles mögliche verteilt, räumt es der Kleine sorgfältig ein. Der Große schläft gefühlt überhaupt nicht, der Kleine gerne länger. Der Große spielt gern draußen, der Kleine drin. Wenn der Große es seit jeher nicht merkt, dass jemand traurig oder emotional ist, spürt der Kleine sofort, dass etwas anders ist und fragt: „Papa, was ist los?“

Wie hat eine Freundin einmal gesagt: „Aus den gleichen Zutaten kann man ja auch zwei völlig verschiedene Gerichte kochen.“ Nun ja, eine Sache haben sie doch gemeinsam. Es kann noch so harmonisch sein, es fehlt nicht viel bis zum Streit. Dann wird gebockt und sich gegenseitig provoziert. Und danach wieder vertragen, ganz brüderlich.

Ich bin Joel Stubert und habe zwei Kinder, 3 und 6 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Los geht's: Dieses Mal verlosen wir 3 x 2 Kinotickets für den Tierfilm "Die Abenteuer von Kina & Yuk".

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Sinkende Geburtenzahlen: So wenig Babys gab es noch nie! Die Zahl der Neugeborenen in Sachsen-Anhalt sackt unter die Tiefstände von Anfang der 1990er Jahre.

Probleme bei der Kinderbetreuung: Eine Umfrage der Stadtverwaltung unter Magdeburgs Kita-Betreibern offenbart gravierende Auswirkungen des anhaltenden Geburtenrückgangs – unter anderem wird Personal in Kitas abgebaut.

Petition zu Schulfinanzierung: Mit einer Petition haben sich die freien Schulen in Sachsen-Anhalt gegen teils drastische Kürzungspläne durch das Land gewandt. Zehntausende haben unterschrieben. An diesem Freitag will der Bildungsausschuss über die Kürzungspläne abstimmen.

Stopp für "Haus des Sports": Für die neue Zentrale des Landessportbunds sind bereits 300.000 Euro geflossen – jetzt macht die Koalition in Magdeburg einen Rückzieher. Auch für Sporthallen im ganzen Land gibt es deutlich weniger Geld.

Auch gemeinsames Lesen und Vorlesen hilft Kindern, ihre Kommunikation zu verbessern. Foto: IMAGO/Pond5 Images

Gemeinsames Vorlesen: Das Sprachniveau bei Kindern sinkt seit Jahren. Dabei helfen oft kleine Veränderungen, um den Nachwuchs zum Sprechen zu motivieren. Expertinnen geben Tipps für Eltern.

Tipps für Großeltern: Klar, als Opa und Oma übernimmt man gern mal die Betreuung der Enkelkinder. Es ist aber wichtig und richtig, auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. 3 Tipps von der Expertin.

Zugefrorene Gewässer: Sie üben auf viele eine Faszination aus. Doch Vorsicht ist angesagt: Oft ist das Eis weniger stabil als erwartet. Worauf es ankommt, wenn es knackt – und wie Erste Hilfe aussieht.

Ablehnung eines Elternteils: Dass Kinder manchmal den anderen Elternteil irgendwie besser finden, ist normal – kann aber weh tun und für Konflikte sorgen. Eine Expertin erklärt in 3 Schritten, was Eltern dagegen tun können.

Urlaubsplanung: Schon Sehnsucht nach Sommer? Viele buchen zum Jahresbeginn ihren Urlaub. Wir haben deshalb wichtige Buchungstipps zusammengefasst.

Erste und zweite Stunde: Unternehmertum. IHK-Geschäftsstellenleiter Björn Bosse (links) und Unternehmer Christoph Osterroth (Mitte) sprechen vor Schülern der Heineschule in Sangerhausen über Alltag sowie Vor- und Nachteile eines Firmenchefs. Foto: IHK

Projekt "Unternehmer machen Schule" in Sangerhausen: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat das Projekt „Unternehmer machen Schule“ ins Leben gerufen. Dabei stellen sich Unternehmer einer Schulklasse vor. Welche Erfahrungen die ersten Unternehmer gemacht haben.

Beliebte Babynamen im Landkreis Harz: Welche Namen standen bei frisch gebackenen Eltern 2024 im Landkreis Harz besonders hoch im Kurs?

Thalia-Fasching in Halle: Hunderte Sechs- bis Zehnjährige haben sich spielerisch mit der Götterwelt des antiken Griechenland vertraut gemacht. Hier sehen Sie den Thalia-Fasching in Bildern.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Maxi (8) hat in der Schule „streng geheime Dokumente“ aus dem Papiermüll gefischt, darauf der Papa:

"Aber wenn sich wer in den Mülleimer übergeben hat?" Papa

Maxi antwortet:

"Papa, wenn man sich übergibt, dann in den Restmüll, nicht in den Papiermüll.“ Maxi (8)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Lust auf Wandern? Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.



Und sportlich geht's weiter: Hier geht's zu den derzeit geöffneten Liften und Pisten im Harz.

Zum Skifahren lernen ist es nie zu spät. Am besten geht das im Skikurs unter sachkundiger Anleitung in der Skischule. Foto: Erlebnisbocksberg

Wintersport im Harz: Egal ob als Kind oder Erwachsener, es ist nie zu spät, das Schneevergnügen zu erlernen, findet Skilehrer Toni Anger aus Goslar. Was einen guten Skilehrer ausmacht und worauf Anfänger achten sollten, erklärt der erfahrene Wintersportler.

Eislaufen in Sachsen-Anhalt: Schneemann bau'n und Schneeballschlacht ... und Schlittschuhlaufen. Sieben Tipps, wo man sich in Halle, Naumburg oder Dessau aufs Glatteis wagen kann.

Keine Lust auf Kälte? Dann ab ins Spaßbad! Das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Ende Januar beginnen in Sachsen-Anhalt die Winterferien. Hier gibt es Tipps für die schönsten Ausflüge, zum Beispiel in den Magdeburger Zoo. Foto: dpa

Winterferien in Sachsen-Anhalt: Am 27. Januar 2025 beginnen in Sachsen-Anhalt für etwa 200.000 Schüler die Winterferien. Hier gibt es Tipps für die schönsten Ausflugsziele und Ideen für Unternehmungen und Veranstaltungen.

Achtung, Rentiere in Halle! Was passiert, wenn die Rentiere Finni und Rudi Feueralarm auslösen oder in der Moritzburg plötzlich klitzeklein werden? Mit Halles neuer Hörspielreihe können Kinder die Stadt auf ganz besondere Weise entdecken.

Sandmännchen in Bernburg: Zahlreiche Besucher haben die Eröffnung der Sonderschau im Museum Schloss Bernburg miterlebt. Wie die Ausstellung rund um die Kultfigur ankommt und welches Geschenk es gab.

Die Lichterwelten im Bergzoo Halle sind 2025 ein Highlight in der dunklen Jahreszeit. In diesem Jahr stehen sie unter dem Motto: Rückkehr der Giganten. Foto: Steffen Schellhorn

Großes Leuchten im Bergzoo Halle: Seit dem 12. Dezember 2024 verwandeln die legendären Lichterwelten den Bergzoo Halle wieder in ein leuchtendes Paradies. Hier gibt's mehr Infos über die "Rückkehr der Giganten".

Dunkel bleibt's auch hier nicht: Besucher des Leipziger Zoos können sich auf das Magische Tropenleuchten freuen. Das Lichterfestival läuft seit dem 9. Januar und endet am 9. Februar 2025. Hier sind alle wichtigen Infos zu der Veranstaltung zusammengefasst.

Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

An diesem Freitag ist vorerst zum letzten Mal das 90-minütige Jugendstück "Funken" auf der Bühne des Anhaltischen Theaters zu sehen. Foto: Claudia Heysel

Zum letzten Mal in der Spielzeit: das Jugendstück „Funken“ im Anhaltischen Theater Dessau

An diesem Freitag ist das Jugendstück "Funken" letztmalig in der Spielzeit des Dessauer Theaters zu sehen. Es geht um die Abenteuer des Teenagers Malte Schröder. Er kann nichts besonders gut und ist auch in nichts sonderlich schlecht. Doch sein vermeintlich absolut durchschnittliches Leben gerät schnell aus der Bahn, als er eines Tages von seiner Mutter vor dem Tor des Feriencamps der Arthur McPush Cooperation abgesetzt wird. Das Stück „Funken“ erzählt von der unbändigen Kraft der Solidarität und einer Welt, in der Jugendliche ihre Visionen verwirklichen. Autor Till Wiebel wurde dafür mit dem Retzhofer Dramapreis in der Kategorie „Junges Publikum“ ausgezeichnet.



Datum: 17. Januar 2025, 19 Uhr, 10+, Altes Theater/Studio

Dschungel-Action in Köthen

Im Musical „Dschungelbuch“ an diesem Freitag erwacht der Urwald zum Leben. Mogli und seine tierischen Freunde nehmen Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise. Musicalhits, viel Spannung und Humor versprechen ein Live-Erlebnis für die ganze Familie. Mit großem Herz und viel Temperament setzt das Theater Liberi den zeitlosen Bestseller von Rudyard Kipling über das Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling Balu neu in Szene.



Datum: 17. Januar 2025, 16 Uhr, Veranstaltungszentrum Köthen

Malwettbewerb: Harztheater sucht Plakat

für das Sommertheaterstück „Pippi Langstrumpf“

Auch in diesem Jahr sucht das Harztheater das schönste Plakat zu seinem Sommertheaterstück. Diesmal wird das Stück „Pippi Langstrumpf“ (Astrid Lindgren) aufgeführt. Dazu eingeladen mitzumachen, sind alle Kinder der 3.,4.,5. und 6. Klassen.



Gesucht wird ein Motiv für das Plakat. Auf der Zeichnung soll keine Schrift vorkommen. Das Motiv der Zeichnung soll nicht über den Blattrand ragen. In der Motivauswahl sind die Kinder völlig frei. Man kann sich eine Szene aus der Geschichte aussuchen, oder frei etwas erfinden. Es können alle Figuren der Handlung auf dem Plakat sein oder nur eine. Die Figuren müssen auch nicht so aussehen, wie im Zeichentrickfilm. Bilder, die abgepaust oder kopiert sind, haben es eher schwer, in die Endauswahl zu kommen.



Mehr Infos zur Abgabe und zu den Teilnahmebedingungen findet ihr hier.



Abgabetermin ist der 12. Februar 2025.

Die Show "Hakuna Matata" kommt in den Saalekreis. (Foto: Veranstalter)

Musical-Gala für kleine Disney-Fans

Eine Reise durch die Welt bekannter Kinderfilme und -serien verspricht die Musical-Gala „Hakuna Matata“ am Freitag, 17. Januar, ab 16.30 Uhr im cCe Kulturhaus Leuna, Spergauer Straße 41a, im Saalekreis. Der Veranstalter Why Not Events kündigt Songs aus Disney-Klassikern wie „Die Eiskönigin“, „König der Löwen“, „Rapunzel“ und „Arielle“ sowie aus „Biene Maja“, „Bibi Blocksberg“ und „Jim Knopf“ an. Die Show mit „wunderschönen Kostümen und innovativen Bühnenbildern“ richte sich an Zuschauer ab vier Jahren.



Datum: 17. Januar, 16.30 Uhr, cCe Kulturhaus Leuna

"Nebenan" – Schauspiel von Daniel Kehlmann

im Theater Magdeburg

Hollywood ruft: Kurz vor dem Abflug zu einem Casting betritt ein bekannter Schauspieler die letzte „Ostkneipe“ des Kiezes. An seinen Tisch tritt ein Stammgast und beginnt ungefragt ein Gespräch. Bruno lebt gegenüber dem Loft, das der Schauspieler mit seiner Familie bewohnt. Mehr noch, zu DDR-Zeiten lebte Bruno sogar in derselben Wohnung, ehe sie luxussaniert und für ihn unbezahlbar wurde. Was als übergriffiger Smalltalk beginnt, wird schnell verstörend.



In Daniel Kehlmanns schwarzhumorigem Kammerspiel "Nebenan" prallen die Welten eines westdeutschen Filmstars und eines ostdeutschen Wendeverlierers ungebremst aufeinander.



Datum: 17. Januar 2025, 19.30-20.50 Uhr, 14+, Kammer 2

Am 19. Januar wird am Harztheater in Quedlinburg noch einmal die Konferenz der Tiere einberufen. Foto: Veranstalter

Auf Weltreise mit Eisbär und Löwe:

"Konferenz der Tiere" letztmalig am Harztheater

Das Ensemble Tanz Harz hat mit "Konferenz der Tiere" ein leidenschaftliches Kinderstück über die Freundschaft zwischen den Tieren der Welt und einem kleinen Jungen auf die Bühne gebracht. Sie gehen zusammen auf Weltreise und stoßen dabei immer wieder auf die Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums. Dem Eisbären schmilzt beispielsweise das Polareis und dem Löwen trocknet die Tränke weg. Trotzdem haben sie eine Menge Spaß und finden am Ende eine Lösung für das Problem.



Datum: 19. Januar 2025, 15 Uhr, Großes Haus Quedlinburg

Eiszeit in der Festung Mark in Magdeburg

Wer Lust auf Schlittschuhlaufen und Tanzen hat, kann dies in der Festung Mark in Magdeburg auf der großen Eisbahn tun – und zwar noch bis zum 9. Februar. Samstags ist die Eisbahn von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag sogar bis 22 Uhr.



Datum: bis 9. Februar 2025, Festung Mark in Magdeburg

„Cinderella“ als Ballett im Steintor Halle

Von der garstigen Stiefmutter und den selbstsüchtigen Stiefschwestern wird Cinderella als eine Dienstmagd erniedrigt und gequält. Harte Arbeit und böse Worte begleiten das gutherzige und selbstlose Mädchen durch den Alltag. Den innigsten Wunsch, auf dem königlichen Ball zu tanzen, erfüllt ihr eine gute Fee. So weit ist die Geschichte bekannt! Am 26. Januar wird sie von einem Ballettensemble aus Neapel im Steintor-Varieté in Halle aufgeführt.



Datum: 26. Januar 2025, 16 Uhr, Steintor-Varieté

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: Bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Und hier gibt's was zu gewinnen: 3 x 2 Freikarten für den Film "Die Abenteuer von Kina & Yuk"

Zwei Polarfüchse, klirrende Kälte und Schnee, wohin das Auge reicht: Die weiße Füchsin Kina und der dunklere Yuk leben im hohen Norden. Die beiden Tiere sind bereit, eine Familie zu gründen, sie leben friedlich auf dem Packeis. Doch die Temperaturen sind ungewöhnlich mild und die Nahrung wird immer knapper, sodass sich Yuk immer weiter hinauswagen muss, um für Nahrung zu sorgen.

Plötzlich sorgt die Eisschmelze dafür, dass die beiden Füchse getrennt werden. Jeder ist nun auf einem Stück Eisscholle isoliert. Sie müssen allen Gefahren trotzen und neue Gebiete erkunden, in der Hoffnung, dass sie sich rechtzeitig zur Geburt ihrer Jungen wiedersehen.

Der Film "Die Abenteuer von Kina & Yuk" ist eine anrührende Liebesgeschichte unter Tieren und gibt einen filmischen Einblick in die zerbrechliche Welt rund um das Nordpolarmeer. Filmstart ist der 16. Januar 2025.

Möchtest du Kinotickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

22. Januar 2025 eine E-Mail mit dem Betreff „Kina & Yuk“ und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Herzliche Grüße aus der Eltern-Ecke!

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann empfiehl uns gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren