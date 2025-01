Braunlage/Torfhaus - Nach den Schneefällen sind im Harz am Wochenende zahlreiche Lifte geöffnet gewesen. Die Wintersportler nutzten das Angebot, bereits seit Samstagmorgen war auf den Pisten einiges los. Die Parkplätze am Hexenritt und an der Wurmbergseilbahn in Braunlage waren über das Wochenende sehr stark frequentiert, wie die Polizei mitteilte. Der Parkplatz in Torfhaus war an beiden Tagen komplett ausgelastet.

Wurmbergseilbahn wegen starken Windes geschlossen

Starker Wind sorgte allerdings dafür, dass die Wurmbergseilbahn am Samstag ab 11 Uhr still stand. „Das Wetter war am Morgen umgeschlagen, der Wind zu stark“, sagte Betriebsleiter Fabian Brockschmidt. Der Wind fegte demnach mit rund 100 Kilometern pro Stunde. Ein Skibus brachte die Wintersportler vom Parkplatz an der Wurmbergseilbahn zum Skigebiet Hexenritt. Dort waren zwei Lifte und fünf Pisten geöffnet.

Am Sonntag konnte die Seilbahn wieder fahren und es kamen deutlich mehr Wintersportler, wie Brockschmidt sagte. Das Besucheraufkommen sei sehr gut. Nur bis zu einer Höhe von 800 Metern herrschte Sonnenschein, weiter oben schränkte Nebel die Sicht ein.

Die Schneehöhe betrug rund 30 Zentimeter. Am Donnerstag hatte es am Wurmberg, Niedersachsens höchstem Berg, kräftig geschneit. Laut Brockschmidt waren mindestens zehn Zentimeter Neuschnee gefallen.

Rodellift und Skilift in Torfhaus in Betrieb

In Torfhaus waren Rodellift und Skilift am Wochenende in Betrieb, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Die Schneehöhe betrug demnach rund 25 Zentimeter. Der Rodellift soll jetzt täglich geöffnet sein, der Skilift am Wochenende.

Auf dem Bocksberg in Goslar-Hahnenklee betrug die Schneehöhe rund 20 Zentimeter. Sessellift und Gondelbahn sowie die Winterrodelbahn waren in Betrieb. Die Schneeverhältnisse seien laut dem Betreiber nicht optimal, hieß es am Sonntag auf der Webseite. „Wir können die Abfahrten leider nicht mehr präparieren, da die Schneehöhe zu gering ist“.

Etliche Wintersportler auch in St. Andreasberg

Am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg waren ein Schlepplift und eine Doppelsesselbahn geöffnet, die Wintersportler konnten auf drei Pisten abfahren. Seit Samstagmorgen sei schon viel los, teilten die Betreiber mit. Die steilen Pisten seien aber noch nicht geöffnet - „dafür reicht der Schnee nicht“, wie Geschäftsführer Karsten Otto sagte. Im Skigebiet Sonnenberg in Sankt Andreasberg waren zwei Lifte geöffnet.

Schnee gab es in diesem Winter im Harz erstmals Ende November. Lifte liefen aber meist noch nicht, da der Schnee entweder zu wenig war oder schnell wieder taute.

Dauerfrost im Harz

Aktuell liegt Schnee vom Weserbergland bis in den Harz. In den kommenden Tagen kommt nichts mehr dazu. Ab Dienstag wird es etwas wärmer in ganz Niedersachsen. Dann schmilzt der Schnee in den tieferen Lagen relativ schnell weg. Im Harz hält er sich aber noch länger, etwa bis zum Wochenende.