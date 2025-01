Unternehmer stellen sich an Schulen in Mansfeld-Südharz vor: Warum das für sie wichtig ist

Sangerhausen/MZ. - Der Unternehmer an sich ist derzeit eine bedrohte Spezies. Zumindest ist dies in den Augen vieler Firmenchefs so, die auch in MSH händeringend Nachfolger für ihre Unternehmen suchen. Da bietet es sich an, dort anzusetzen, wo der berufliche Weg der Menschen noch nicht festgelegt ist – in der Schule.