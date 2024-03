Was geht in Sachsen-Anhalt

häufig kommen falsche Ergebnisse, es wird lange gegrübelt oder gar herumgeraten: Hilfe, bei uns sitzen die Mal-Reihen nicht! Auch der Hinweis im Hausaufgabenheft meines zehnjährigen Sohnes lässt darauf schließen: „Zehn Minuten täglich das Einmaleins üben!“ Wie ich als Kind die Zahl-Reihen in meinen Kopf bekommen habe, daran kann ich mich nicht erinnern. Vermutlich durch stures Auswendiglernen. Heute ist das anders. Es gibt das Internet und damit zahlreiche Möglichkeiten: In YouTube-Videos werden spielerisch die Grundlagen der Multiplikation erklärt. Auch die Anton-App hält Übungen bereit. Ja, es gibt sogar Lieder, die man rauf und runter hören kann, bis man es drauf hat. Zu einem dieser Lernsongs meinte mein Sohn jedoch: „Das ist das schlimmste Lied aller Zeiten!“ Nun, fürs tägliche Pauken nehmen wir gerade wieder die klassischen Karteikarten, die irgendwann einmal im Unterricht angefertigt wurden. Auch für unterwegs sind die Kärtchen praktisch. Oder haben Sie noch eine Idee, die Laune macht? Dann schreiben Sie mir gern!

Ich bin Sophie Hellriegel und habe zwei Kinder, 8 und 10 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Höhere Preise: Die Preise für Mahlzeiten im Schul- und Kitabetrieb sind zum Teil drastisch gestiegen. Das liegt auch an der Anhebung der Mehrwertsteuer auf 19 Prozent. Welche anderen Gründe gibt es?

Endlich mobil: Im Frühling startet klassischerweise die Fahrradsaison, und zu Ostern kaufen manche dem Nachwuchs das erste richtige Kinderrad. Eltern und andere Osterhasen achten dabei am besten auf diese Dinge.

Masern wieder auf dem Vormarsch: Über Jahre galt die vor allem für Kinder gefährliche Krankheit in Sachsen-Anhalt als ausgemerzt. Im vergangenen Jahr zählten die Behörden wieder über ein Dutzend Fälle. Wie sich die Krankheit verbreitet und warum Mediziner alarmiert sind.

Kindergärten: Im bundesweiten Vergleich sind die pädagogisch Tätigen in den Kitas in Sachsen-Anhalt überdurchschnittlich gut qualifiziert. Sie betreuen allerdings auch besonders viele Kinder in ihren Gruppen. Die Sozialministerin setzt für die Zukunft stärker auf einen Mix der Professionen.

Werden die Nasenlöcher größer? Kinder machen es oft ungeniert, Erwachsene meist heimlich: popeln. Aber ist das schädlich?

Gewalt an Schulen: Alarmierende Zahlen bei Körperverletzungen und Bedrohungen auf dem Schulgelände. Wie die Entwicklung in Sachsen-Anhalt ist und was Experten dazu sagen. Auch Bundesweit sind die Straftaten gestiegen.

Glücklich und gut organisiert: Familie Heeren de Bosé aus Halle hat sieben Kinder - alles Jungs. (Foto: de Bosé)

Das Leben einer Großfamilie: In Deutschland und speziell in Sachsen-Anhalt sind Großfamilien eine echte Seltenheit. Doch es gibt sie. Ein siebenfacher Vater aus Halle erzählt, wie es sich anfühlt, in einer Großfamilie zu leben.

Fragen an einen Professor: Hallescher Soziologe Oliver Arránz Becker erklärt, welche Bedeutung Großfamilien hatten und welcher Trend heute spürbar ist.

Prozess: Eine Mutter aus Aschersleben steht vor Gericht, nachdem sie zwei Schüler verletzt und eine Lehrerin beleidigt hat, um ihre Tochter vor Mobbing zu schützen.

Reporter in der Schule: Die Schüler der Klasse 8b der Sekundarschule Nord in Jessen im Landkreis Wittenberg nehmen an dem Schulprojekt „Medienklasse 24“ teil. Was sie im Gespräch mit einer Journalistin über den Beruf erfahren.

In Wartenburg haben die jungen „Feuerflöhe“ offiziell ihre Mitgliederurkunde entgegengenommen. (Foto: Paul Damm)

Früh übt sich: Die freiwilligen Kameraden im Kemberger Ortsteil Wartenburg im Landkreis Wittenberg sind um eine Abteilung reicher. Eine Kinderfeuerwehr hat sich gegründet. 15 „Feuerflöhe“ aus dem Ort verstärken nun das Team.

Hartes Artistenleben: Zirkusleute sind ständig unterwegs. Im Winter müssen sie jedoch kürzertreten. Die Chefin des Circus Moreno erzählt in Stendal, wie die Winterpause überbrückt wird.

Ärger: Bei der Fördervereinsgründung für die geplante Jugendfreizeiteinrichtung in Möckern bei Burg im Jerichower Land sind potenzielle Sponsoren ausgeschlossen worden. Gibt es da persönliche Befindlichkeiten?

Kinderbetreuung: In Magdeburg wird bald ein neuer Hort fertiggestellt. Die Kinder der zugehörigen Grundschule warten seit Jahren auf mehr Platz und größere Räume.

Peggy Gärtner (r.) und Caroline Niederhausen – hier mit Söhnchen Fin – haben gemeinsam ein Geschäft eröffnet. (Foto: Undine Freyberg)

Blumen und Kindermode: Sie sind wie Schwestern – Warum Kindermode-Designerin Peggy Gärtner und Floristin Caroline Niederhausen jetzt ein gemeinsames Geschäft in Merseburg haben.

Sich gegen Mobbing wehren: Resilienz-Trainerin Nadine Teller arbeitet mit Kindern an Schulen, bietet aber auch Training für Familien an. In Lindau im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat sie die Grundschüler in Krisenbewältigung geschult.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Eva (6) wünscht ihren Großeltern etwas ganz Besonderes:

"Ich hoffe, dass ihr gleichzeitig sterbt, dann müsst ihr nicht so viel weinen."

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

Soooooo viele Briefe: In der Kita „Gänseblümchen“ in Osterhausen, einem Ortsteil von Eisleben, gibt es seit 2014 ein ehrenamtlich geführtes Osterhasenpostamt. (Foto: Kita Gänseblümchen)

Post vom Osterhasen: Bundesweit gibt es drei offizielle Osterpostämter, eines davon in Sachsen-Anhalt. Hier erfahren Sie die Adresse von Meister Langohr, der im Ehrenamt jeden an ihn gerichteten Brief höchstpersönlich beantwortet und ein großes Problem hat.

Schülerparty: Statt Alkohol gibt es Capri-Sun und wo sich sonst Nachtschwärmer tummeln, bebt die Tanzfläche bereits ab 16 Uhr. Dieser Magdeburger Club lädt freitags zur Schülerparty.

Zu Besuch im Tiergarten: Seit mehreren Jahren leben zwei Faultiere hinter den Kulissen im Tiergarten Bernburg im Salzlandkreis. Wann Besucher sie sehen können.

Saisonstart Freizeitparks: Pünktlich zu Beginn der Osterferien in Sachsen-Anhalt starten die Freizeitparks in die neue Saison. Sechs Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Schmetterlingspark: Wussten Sie, dass es 180.000 verschiedene Schmetterlingsarten auf der Welt gibt? Insgesamt 140 können Familien ab Sonnabend in Wittenberg bewundern. Die Winterpause ist beendet und in der 1.000 Quadratmeter großen Tropenlandschaft des Alaris Schmetterlingsparks tummeln sich wieder rund

800 Schmetterlinge, darunter bis zu 14 Zentimeter große blaue Himmelsfalter. Wer wirklich alle unterschiedlichen Flatterer sehen möchte, muss öfter im Jahr vorbeischauen. Bananenfalter, rote, grüne oder getigerte Passionsblumenfalter – jede Art hat andere Metamorphose-Zeiten, Sie wissen schon: Ei, Raupe und Imago, also das ausgewachsene Tier. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Fridolin. Das Rehkitz, dessen Ohren vergangenes Jahr vom Mähdrescher abgesäbelt wurden, ist ein stattlicher junger Reh-Mann geworden. Seine besten Kumpels sind die Zwergseidenäffchen Oskar und Mila und jede Menge Goldkopflöwenäffchen sowie eine Ziege aus dem Thüringer Wald, die sich im Streichelgehege gern kraulen lässt. Wer jetzt zum Palmsonntag kommt, kann mit sorbischer Wachstechnik Ostereier bemalen oder klöppeln.

Ostern für Neugierige:

Ferienprogramm in Eisleben

Ostern steht vor der Tür, und die LutherMuseen laden den Nachwuchs in den Ferien ein, die freie Zeit kreativ zu gestalten. So heißt es in Luthers Sterbehaus in Eisleben „Bei uns ist alle Tage Ostern“. In der kommenden Woche (Montag bis Donnerstag) gehen die Kinder jeweils ab 10 Uhr in einem zweistündigen Programm der Bedeutung der Osterfeiertage auf den Grund: Warum feiern wir Ostern? Warum verstecken und verschenken wir bunt bemalte Ostereier? Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch

unter 034 75/7 14 78 23.

Datum: 25-18. März, 10-12 Uhr, für Kinder von 7-12 Jahren, Luthers Sterbehaus

Dekoration und Geschichte:

Ferienprogramm in Wittenberg

Im Wittenberger Augusteum dreht sich am 28. März ab 10 Uhr alles um das Motto „Osterbräuche und -bastelei“. Warum feiern wir Ostern überhaupt? Wie haben Martin Luther und seine Familie diese besonderen Tage verbracht? Welche Brauchtümer gab es damals? Und welche haben wir heute? Im kreativen Teil des Programms fertigen die Kindern ihre eigene Osterdekoration an. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 034 91/4 20 31 37.

Datum: 28. März, 10-11.30 Uhr, 6 +, Augusteum

Bastelwerkstatt:

Ferienprogramm in Mansfeld-Lutherstadt

Frühlingszeit ist Kreativzeit! Wenn die ersten Frühlingsblumen ihre Blüten aus dem Boden strecken und die Vögel wieder zwitschern, dann ist auch Ostern nicht mehr weit. Zeit, auch in den eigenen vier Wänden frühlingsfrische Ideen aufblühen zu lassen und das Zuhause für die österliche Zeit zu dekorieren. In der Osterwerkstatt in Luthers Elternhaus in Mansfeld-Lutherstadt wird in einem dreistündigen Programm (von Montag bis Donnerstag) ein buntes Bechernest gestaltet. Auch die Füllung wird bunt und farbenfroh. Die Teilnehmer dürfen sich überraschen lassen.

Datum: 25.-28. März, 10-13 Uhr, 5 + , Luthers Elternhaus

In dieser Spielzeit zum letzten Mal aufgeführt: die Märchenoper "Hänsel und Gretel" im Theater Magdeburg. (Foto: Nilz Böhme)

"Hänsel und Gretel" zum letzten Mal in Magdeburg

Am Samstag besteht ein letztes Mal die Chance, die Familienoper "Hänsel und Gretel" zu erleben. Karen Stones zauberhafte Inszenierung bietet nicht nur Opernneulingen eine märchenhafte Geschichte, sondern hat auch „alten Opernhasen“ amüsante Anspielungen zu bieten. Dazu bekannte Kinderlieder, romantischer Orchestersound und ein wunderbarer Märchenwald, dessen Entstehung man auf offener Bühne miterleben kann!

Datum: 23. März, 19.30 Uhr, 8 +, Opernhaus Bühne, Theater Magdeburg

Junior-Vorlesung über Sonne und Strom

in Wernigerode

Was ist ein Balkon-Kraftwerk? Kann ich damit Geld sparen? Wie wichtig ist Solarstrom für die Energiewende? Diese und weitere Fragen beantwortet die Vorlesung der KinderHochschule am Samstag, wenn die Ingenieure Prof. Dr. Rudolf Mecke und Peter Kußmann den Junior-Studenten erklären, wie Sonnenlicht zu Steckdosenstrom wird. Auch ein spannendes Experiment darf nicht fehlen: „Wir wollen mit einem Solarmodul Strom erzeugen und damit in unserem größten Hörsaal – dem AudiMax – Sandsäcke bis zur Decke anheben“, berichten die Experten. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten.

Datum: 23. März, 10-12 Uhr, 8-12 Jahre, Wernigeröder AudiMax, Hochschule Harz

KinderDomBauhütte:

Ferienaktionen in Naumburg

Bei Ferienaktionen der KinderDomBauhütte können Kinder in das Schaffen der Bauhütten des 13. Jahrhunderts eintauchen. Zu Beginn erkundet der Nachwuchs gemeinsam den Dom und schaut sich Kunstwerke aus fast 1.000 Jahren Geschichte an. Anschließend lassen die Mädchen und Jungen als Handwerkerinnen und Handwerker ihrer Kreativität freien Lauf.



Am Montag stehen beim Domrundgang die Kerzen im Mittelpunkt. Es geht um ihre symbolische Bedeutung und die Anlässe, zu den sie entzündet werden. Danach gestaltet jedes Kind seine eigene Oster- und Familienkerze.

Datum: 25. März, 10-12.15 Uhr



Am Mittwoch heißt es: „Altarwerkstatt – Cranach vs. Moderne“ – Nach Vorbild des Künstlers Michael Triegel gestalten die Kinder ein eigenes Mittelteil für den berühmten Cranach-Altar. Sie erfahren, was ein Altar ist und welche Bedeutung den Heiligen zukommt.

Datum: 27. März, ab 10 Uhr



Für eine Teilnahme ist eine Anmeldung beim Besucherservice dringend erforderlich.

Wer findet das goldene Ei? Im Museum des Bernburger Schlosses ist eine Osterüberraschung versteckt. (Foto: T. Sielmon)

Auf der Suche nach dem goldenen Ei in Bernburg

Eine originelle Osterüberraschung gilt es im Museum des Bernburger Schlosses zu finden. Alle Kinder und Erwachsenen können sich vom 23. März bis zum 7. April an der Eulenspiegel-Ei-Suche beteiligen. Während dieser Suche sind drei Stationen zu entdecken: die Hofstube, das Kellergewölbe sowie den "Blauen Turm" mit heimischen Sagen. Wer das goldene Ei gefunden hat, malt eine vorbereitete Osterüberraschung aus und schmückt damit den Eulenspiegel Osterbaum in der Hofstube. Für Groß und Klein gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Datum: 23. März-7. April, 10-16 Uhr (ab April bis 17 Uhr),

Museum Schloss Bernburg

Frühjahrsmarkt und Puppentheater im Freilichtmuseum Diesdorf

Ostereiersuche und Eiertrudeln, Marktstände mit regionalem Kunsthandwerk, historische Schulstunden und Vorführungen alten Handwerks versprechen ein abwechslungsreiches Familienprogramm im Freilichtmuseum Diesdorf. Auch tierische Gäste sorgen am 31. März für Spaß – und das Puppenspiel „Das Schaf Charlotte“ des Theaters der Altmark verzaubert Museumsgäste ab drei Jahren. Für musikalischen Schwung sorgt die Formation „Obernholzer Antikbrass“. Dazu gibt es Köstlichkeiten aus der Region.

Datum: 31. März, 10-17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Francke-Feier in Halle

Jedes Jahr um den Geburtstag des Stiftungsgründers August Hermann Francke findet die Francke-Feier statt, die Gäste aus nah und fern zu einem Festprogramm einlädt. Eingestimmt wird auf das laufende Veranstaltungsjahr, das ganz unter dem Motto "Spielraum" steht.



Für den Festvortrag am Sonnabend (11 Uhr, Freylinghausen-Saal) konnte der renommierte Wissenschaftler Gerald Hüther gewonnen werden, der mit seinen Forschungen zur Persönlichkeitsentwicklung und seinem Eintreten für eine Bildung, die den individuellen Bedürfnissen von Kindern gerecht wird, wesentlich zur Diskussion um eine zeitgemäße Bildung beiträgt.



Das Francke-Fest findet von Freitag bis Sonntag statt: Mit Konzerten, Kinderaktionen, der Gedenkstunde am Francke-Denkmal sowie dem Café am historischen Holzbackofen erwartet die Besucher ein buntes Programm.

Datum: 22.-24. März, ab 10 Uhr, Franckesche Stiftung

Elterninformationsabend mit Kreißsaalführung

in der Helios Klinik Köthen

In den Kreißsaalführungen in der Helios Klinik Köthen bekommen Interessierte die Möglichkeit, Fragen zum Thema Schwangerschaft und Geburt direkt an die Experten zu richten und die werdenden Eltern erhalten einen Blick in die Kreißsäle. Empfohlen wird die Besichtigung des Kreißsaals den werdenden Eltern ab der

30. Schwangerschaftswoche. Interessierte müssen sich vorab telefonisch unter der Kreißsaal-Hotline 03496/52 13 41 anmelden.

Datum: 27. März, 18-20 Uhr, Helios Klinik Köthen

Klingender Museumsrundgang für Familien

im Händel-Haus Halle

Händel Junior, so heißt das neue museumspädagogische Format des Händel-Hauses. Kinder und ihre begleitenden Erwachsenen werden auf eine Entdeckungsreise in die Entstehung der Klänge und Musik mitgenommen. Es werden Schall und Resonanz sichtbar gemacht und es wird erkundet, wie unterschiedliche Materialien klingen und welchen Einfluss Länge und Größe auf die Tonhöhe haben. Eine Anmeldung ist unter [email protected] oder 0345/50090103 erforderlich.

Datum: 27. März, 3. April, 16 Uhr, Händelhaus Halle

Tarzan kommt als Musical des Theater Liberi auf die Bühne im Kulturhaus Leuna. (Foto: Theater Liberi/ Nilz Böhme)

"Tarzan – das Musical" im Kulturhaus Leuna

In der modernen Eigeninszenierung des Literaturklassikers von Edgar Rice Burroughs wird Tarzans Abenteuer im Musical des Theater Liberi neu erzählt. Die Zuschauer erwartet eine witzige und spannende Version der bekannten Geschichte. Einzigartige Kostüme, eine verspielte, farbenprächtige Kulisse und atmosphärische Lichteffekte erschaffen die Dschungelwelt, in der Tarzan zu Hause ist. „Unsere Idee war es immer Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu unterhalten und das Musical-Erlebnis dabei direkt vor die Haustür zu bringen“, erklärt Lars Arend (künstlerische Gesamtleitung) das Erfolgsrezept hinter der 15-jährigen Unternehmensgeschichte des Theater Liberi.

Datum: 31. März, 15-17 Uhr, 4 +, Kulturhaus Leuna

Der "Herrscher der Träume" kommt nach Magdeburg

Am Sonntag ist das geheimnisvolle Familienmusical „Herrscher der Träume“ auf der Bühne des AMO Kulturhauses in Magdeburg zu sehen. Das Theatererlebnis hat Sascha Laue verfasst, die Musik steuert Rick Middelkoop bei. Damit das Stück ein fantastisches Live-Erlebnis wird, spielt die Band „Tänzchentee“ auf.



Erzählt wird die Geschichte vom 13-jährigen Ben, der in der Schule gehänselt und gemobbt wird und sich in seine Traumwelt zurückzieht. Neben vielen skurrilen Figuren lernt er dort Edgar, den „Herrscher der Träume“, kennen. Er möchte Ben gern für immer in der Traumwelt behalten und versetzt ihn in einen tiefen Schlaf. Wird Ben wieder aufwachen? Und wenn ja, in welcher Welt?

Datum: 24. März, 20 Uhr, AMO Kulturhaus Magdeburg

