Raubkatzen und Terroristen - wirft man einen Blick auf die aktuellen Schlagzeilen, dann ist in Halle und dem Umland ganz schön viel los. Und auch wenn sich der Newsletter auf Halle (und hin und wieder den nördlichen Saalekreis) bezieht, muss ich in dem Fall eine Ausnahme machen und mit Ihnen einen Blick in den südlichen Saalekreis werfen. Was sich dort abspielt, ist wirklich außergewöhnlich. Seit mehreren Tagen wird dort eine Großkatze - mutmaßlich ein Puma - gesucht. Ein Video des Tieres, wie es sich in freier Wildbahn bewegte, gab erste Hinweise. Die Einsätze suchen mit allem, was sie haben, darunter auch einer Drohne. Mehr Infos dazu finden Sie heute auch in der halleschen Ausgabe oder online, im Text meines Merseburger Kollegen Robert Briest.

Für Aufruhr sorgte auch ein großer Polizeieinsatz am Dienstagmorgen in Halle-Trotha. Dort stürmten bewaffnete Polizisten eine Wohnung. Grund war die Vermutung, dass der dort lebende Mann für den IS gekämpft hat. Mehr Infos zum Einsatz und was der Nachbar vor Ort gesagt hat, lesen Sie auf unserer Lokalen Titelseite.

Zuletzt noch eine gute Nachricht für Sie: Im Planetarium wird es eine neue Show für die ganze Familie geben. Dort geht es unter anderem um Jahreszeiten, warum es sie gibt und was sie bedeuten. Schon in wenigen Wochen ist die Premiere und schon jetzt gab es eine Auszeichnung für die Show.

Haben Sie einen schönen Mittwoch.

Luisa König