IS-Terrorverdacht in Halle IS-Kämpfer im Hochhaus in Halle-Trotha: Das sagen Nachbarn zu dem Mann aus dem Irak

In Halle hat am Dienstag eine Spezialeinheit eine Wohnung in Trotha gestürmt und einen Iraker festgenommen. Was über den 33-jährigen Mann und dem Einsatz bisher bekannt ist.