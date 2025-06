Was geht in Sachsen-Anhalt?

mein Papa erzählt immer gern, wie er früher den Anruf meiner Schule fürchtete. Dreimal musste er mich im Lauf der Jahre abholen, weil ich mir etwas gebrochen hatte. Stets im Sportunterricht. Erst das Schienbein, dann den Finger und schließlich das Handgelenk.

Nun durfte ich das Gefühl auch selbst einmal erleben. Das Kind ist im Sport von einer Kletterwand gesprungen und sehr unglücklich umgeknickt, teilt mir die Lehrerin am Telefon mit. Schneller als der Rettungswagen bin ich da. Der Fuß ist in einer Stellung, die man als Elternteil nicht sehen will. Die Sanitäter sind entsprechend besorgt.

Mit Blaulicht und Sirene geht es ins Krankenhaus. Das will zwar jeder mal machen - aber doch nicht unter diesen Umständen. Das Ende vom Lied: ein gebrochenes Sprunggelenk, ein dicker Gips und wahrscheinlich ein badefreier Sommer fürs Kind. Hoffentlich bleibt es bei dem einen Mal – und meine Kinder eifern mir zumindest in diesem Fall nicht nach.

Ich bin Stefan Harter und habe fünf Kinder, 20, 16, 13, 10 und 8 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Diese Woche verlosen wir das Buch „Allein mit dem Handy: So schützen wir unsere Kinder: Klassenchat, Mobbing, Pornos, Gewaltvideos – was Kinder online wirklich erleben."

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Tanzfläche statt Haushalt: Die Erfolgsreihe „Mama geht tanzen“ startet im September auch in Dessau. Warum es dafür sogar einen eigenen Likör gibt, wie viele Floors geplant sind und was Wuppertal damit zu tun hat – wir haben mit Initiatorin Manu Blum gesprochen.

Auch in Dessau werden Mama demnächst - wir hier im Gate Club im Nürnberger Flughafen - feiern. Die Nacht durchtanzen - schwierig, wenn man Kinder hat. Denn Eltern sind auch so oft übernächtigt. Futter gibt es deshalb Partys, die vor Mitternacht enden. Deswegen ist die Reihe so erfolgreich. (Foto: dpa)

Sachsen-Anhalt spart sich 100 Grundschullehrer: Das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt wolle im neuen Schuljahr Stundenzuweisungen im Umfang von rund 100 Lehrern einsparen. Betroffen sind demnach vor allem Förderstunden. Die Behörde verteidigt ihre Pläne.

Millionen Kinder sind Opfer von sexueller Gewalt: 11 Jahre alt sind Kinder laut einer Studie im Schnitt, wenn sie das erste Mal Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Die Tatorte sind unterschiedlich.

Gesundheit von Kindern: In Städten sind Kinder laut Studien häufig aktiver und gesünder als auf dem Land. Woran das liegt – und was sich ändern müsste.

Sachsen-Anhalt verbietet Skikurse für Schüler: Wintersport als Unterricht - das bieten viele Schulen in Sachsen-Anhalt seit Jahrzehnten. Bildungsministerin Eva Feußner untersagt diese Skikurse nun. Warum selbst Parteifreunde empört sind.

Gerichtsurteil zum Nestmodell: Die Kinder bleiben im Zuhause, die Eltern wechseln sich dort ab. Doch was wie ein modernes Betreuungsmodell wirkt, kann schnell zum Desaster werden – besonders bei zerstrittenen Eltern. Ein Gericht zieht jetzt klare Grenzen.

Hochzeitsplanerin Katharina Paul aus Barleben (r.) mit einem Brautpaar, für das sie die Hochzeit organisiert hat über den Dächern von New York. Foto: Zina Bolotnova

Sachsen-Anhalter geben mehr Geld für Hochzeiten aus: Eheschließungen ufern immer mehr aus. Ringetausch im kleinen Kreis scheinen der Vergangenheit anzugehören. Was zwei Hochzeitsplanerinnen aus Sachsen-Anhalt sagen.

Regenbogenfamilien: In Deutschland leben mehrere Zehntausend Kinder in Familien mit gleichgeschlechtlichen Eltern. Laut Statistikern ist rund jede 200. Familie eine sogenannte Regenbogenfamilie.

Gemeinsam mit Gärtnerin Danielle Nitzsche (3. v. r.) haben die Kinder des Wittenberger Waldkindergartens kleine Salatsetzlinge eingetopft. (Foto: Paul Damm)

Kita-Kinder vom Waldkindergarten in Wittenberg entdecken Gemüse: Die Kinder des Wittenberger Waldkindergartens erleben in der Solawi-Gärtnerei, wie Gemüse wächst. Was besonderen Eindruck hinterlassen hat.

Abi in der Tasche – und wie weiter? Rund 5.400 Mädchen und Jungen in Sachsen-Anhalt schrieben Abitur-Prüfungen. Davon 37 im CJD Christoporusgymnasium Droyßig und 56 im Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz.

Verkehrschaos vor Grundschulen in Halle: Autos auf Gehwegen, Kinder auf der Straße: Vor der Johannesschule in Halle herrscht jeden Morgen Ausnahmezustand. Jetzt schaut der ACE genau hin – und stellt erste beunruhigende Ergebnisse vor.

Nach dem Aus der Kinderstation in Burg: Der Ärztliche Direktor der Helios-Klinik Jerichower Land Tom Giesler zeigt nach dem Aus der Kinderstation Zukunftsperspektiven auf.

Wie eine Kita in Ranies gerettet wurde: Die Kita Ranies war kurz vor der endgültigen Schließung. Der Verein „Nestwärme“ hat die Einrichtung mit besonderem Konzept übernommen. Jetzt gibt es 17 Kinder und zwölf Hühner.

Zeitungsprojekt an Harzer Schule: Mit dem Projekt „Medienklasse“ werfen Heranwachsende einen Blick hinter die Kulissen des Lokaljournalismus. Auch die Förderschule Liv-Ullmann in Wernigerode war mit dabei. Was die Jugendlichen dabei lernten – und wie das Projekt ablief.

Süße Aktion zum Kindertag: In Magdeburg haben Kinder das Tor zu einem Spielplatz bemalt. (Foto: Michael Czogalla)

Kinder machen versteckten Spielplatz in Magdeburg wieder bunt: Kinder bemalten das braune Eingangstor am Kindertag mit bunten Motiven. Was hinter der Aktion steckt.

Bad Dürrenberg prüft Kita-Neubau: Die Stadtverwaltung Bad Dürrenberg (Saalekreis) prüft derzeit, ob eine neue Kindertagesstätte gebaut werden soll. Sollte am Ende das Ergebnis stehen, dass ein Neubau entstehen soll, hat die Stadtverwaltung dafür auch schon eine favorisierte Fläche.

In Magdeburg sorgte ein ungewöhnlicher Fall für Verunsicherung: Eine männliche Person sprach Kinder an und bot Geld für ihre getragenen Strümpfe. Nun hat die Polizei den ominösen Socken-Mann gefunden.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Emilia (4) schaut „Die Eiskönigin“. Oma und Opa möchten wissen, wie der Film ausgeht. Darauf Emilia:

"Na mit der Fernbedienung!" Emilia (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Sieben Tipps fürs Wochenende: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 6. bis 8. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

In Sachsen-Anhalt sind die Preise für Freibäder noch recht günstig. (Foto: DPA)

Familien-Freizeit im Preis-Check: Sommerzeit ist Badezeit – doch die Preise für Freibäder klettern bundesweit. Eine aktuelle Erhebung zeigt: In Sachsen-Anhalt badet es sich vergleichsweise günstig. Wo Familien sparen – und wo’s teuer wird.

In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Campingplätze, die als besonders familienfreundlich gelten. (Symbolfoto: Imago/anp)

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Die neue Campingsaison ist in vollem Gange. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Lust auf eine Radtour? Wenig tut Körper und Geist so gut wie eine Radfahrt an der frischen (See-)Luft. Viele schöne Flecken in Sachsen-Anhalt und der Region bieten hierfür genau die richtige Umgebung. Die Redaktion verrät, welche Strecken besonders viel Spaß machen.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Ab wann Kinder selbst angeln dürfen und wo in Sachsen-Anhalt es gute Gewässer gibt, um das Hobby auszuprobieren.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Finni und Rudi entdecken den Botanischen Garten in Halle (Foto: Stadtmarketing Halle GmbH)

Finni und Rudi entdecken Halle: 4 neue Folgen des Kinder-Hörspiels

Seit dem 1. Juni bietet die Stadtmarketing Halle GmbH vier neue Hörspielfolgen und komplettiert damit die zwölfteilige Hörspielreihe „Finni und Rudi entdecken Halle“. In den jeweils 13-minütigen Folgen geht es dieses Mal auf Besuch ins Händel-Haus, einen Ausflug auf die Peißnitz mit dem Peißnitz-Express und einer Kanufahrt auf der Wilden Saale, in den Botanischen Garten sowie um besondere Bühnenmomente im Neuen Theater.



Die Hörspielreihe ist für Halle-Gäste, Familien aus Halle sowie als kreativer Lehrstoff zur Stadtgeschichte für hallesche Schulkinder im Grundschulalter gedacht. Jede Hörspielfolge bietet auch ein Quiz mit zehn Fragen und einer Bonusfrage, deren Antwort direkt vor Ort gefunden werden will.

Hugo Junkers Fest in Dessau mit Familienprogramm

Am Pfingstwochenende verwandelt sich der Flugplatz Dessau wieder in eine lebendige Festmeile. Gemeinsam laden die Stadtwerke Dessau, der Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau und der Flugplatz-Stammtisch zum 19. Hugo-Junkers-Fest mit zahlreichen fliegerischen Highlights und einem bunten Volksfest ein.



Datum: 7. und 8. Juni, ab 10 Uhr, Flugplatz Dessau

Kinder-Uni in Magdeburg zur Langen Nacht der Wissenschaft

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg lädt am 14. Juni 2025 zur nächsten Ausgabe der Kinder-Uni Magdeburg ein. Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft wird der Politikwissenschaftler Prof. Michael Böcher eine Vorlesung unter dem Titel „Was ist eigentlich Demokratie?“ halten und den Grundschülerinnen und Grundschülern erklären, wie Politik funktioniert und wer wie mitbestimmen darf.



In einer fiktiven Wahl können die Kinder anschließend auch eigenständig in einem Wahlexperiment ihre Entscheidung treffen und so hautnah erleben, warum jede Stimme zählt.



Die Vorlesung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung unter link.ovgu.de/kinderunidemokratie wird gebeten.



Im Anschluss an die Vorlesung steht den Kindern, ihren Familien und Freunden ab 18 Uhr ein breites Programmangebot der Langen Nacht der Wissenschaft zur Verfügung. Von 18 Uhr bis 00 Uhr gibt es Forschung zum Anfassen, Staunen und gemeinsamen Erleben bei Vorlesungen, Experimenten und Mitmachaktionen. Ob Medizin, Biologie, Wirtschaft oder Informatik - auf dem Campus der Universität Magdeburg wird Wissenschaft lebendig - mitten in der Stadt.



WAS: „Was ist eigentlich Demokratie?“ Kinder-Uni-Vorlesung zur Langen Nacht der Wissenschaft 2025



WANN: 14. Juni 2025, 17-18 Uhr



WO: Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Campus Zschokkestraße, Gebäude 44, Hörsaal 6

Naumburg lädt zur Kinderwoche ein!

Auch in diesem Jahr lädt das Lokale Bündnis für Familie Naumburg vom 30. Mai bis zum 13. Juni zur Kinderwoche 2025 ein und bietet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Naumburger Institutionen und Vereinen vielfältige Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Mit dabei sind etwa der Naumburger Dom, die Stadtbibliothek und das Jugendzentrum "OttO".

Klubkultur-Festival 24/25 im Magdeburger Schauspielhaus

Es geht endlich wieder los! Mit einem apokalyptischen Donnergrollen und buntem Konfettiregen geht das Klubkultur-Festival in die dritte Runde. Auf drei Bühnen des Schauspielhauses bringen 64 Spielenden die drängenden Abgründe unserer Gegenwart auf die Bühne.



Seid gespannt auf 5 Produktionen, eine Festival-Party, die unsere jetzige Welt abreißt und trefft Gleichgesinnte sowie Spielwütige der Klubs. Lasst euch vom Aufstieg der Dystopien und der energiegeladenen Atmosphäre des Klubkultur-Festivals mitreißen!



Datum: 6. bis 7. Juni, Otto-von-Guericke-Str. 64, 39104 Magdeburg

Die Konferenz der Tiere im Tiergarten Halberstadt. (Foto: Rolf K. Wegst)

Tierisch viel Theater im Tiergarten Halberstadt

Es ist wieder so weit: Der Sommer ist da. Und dieser bringt einen großen Strauß der herrlichsten Open-Air Kulturveranstaltungen. Vom Mittwoch, den 11. Juni bis zum Freitag, den 13. Juni heißt es: Tierisch viel Theater.



Die Harzer Sinfoniker erfüllen mit dem Tierparkkonzert die Luft mit Vogelgezwitscher und herrlichen Harmonien, der Opernchor des Harztheaters hat ein in Wortsinn tierisch gutes Programm beim Tierpark-Chorkonzert und das Tanzensemble zeigt für die kleinsten Tiergartentheaterbesucher die Konferenz der Tiere in der die Rettung des Lebensraums Erde spielerisch vergnügt und mit viel Phantasie verhandelt wird. Ein einmaliges Sommererlebnis. Die Konzert- und Theaterbesuche sind im Preis für den Tiergarten enthalten.



Datum: 11. bis 13. Juni, Tiergarten Halberstadt, Spiegelsberge 4, 38820 Halberstadt



Tierpark Konzert am 11. Juni um 19 Uhr



Tanz im Tiergarten am 12. Juni ab 15 Uhr



Opernchor im Tiergarten am 13. Juni ab 15 Uhr

Erstmals findet eine Sommerausgabe des Felicia Festivals in Magdeburg statt. (Foto: Gotthard Demmel)

Sommerausgabe des Felicia Festivals in Magdeburg zum Mitmachen

Erstmals findet eine Sommerausgabe des Felicia Festivals vom 13. bis 15. Juni statt im Klosterbergegarten und dem Gesellschaftshaus, wozu alle Familien eingeladen sind sonntags am Familientag bei vielfältigen Workshops mit Lego Instrumente zu bauen, eine Jukebox zu programmieren oder in ein Mitmachtheater einzutauchen, das die Welt der Technik und Kunst zeigt und alle Gäste Teil des Inszenierung werden um die Geschichte fortzuschreiben.



An zahlreichen Experimentierstationen kann mithilfe Künstlicher Intelligenz mit Robotern getanzt oder gezeichnet werden, Pflanzen zum Leben erweckt werden durch Virtual Reality oder mit KI-gesteuerten Instrumenten und Programmen selber komponiert werden.



Eine Hörspiel- und Leselounge bietet zahlreiche Geschichten an rund um die Themen der Technik und wie sie unser Leben mitgestaltet.



Datum: 13.-15. Juni 2025 im Gesellschaftshaus Magdeburg, Klosterbergegarten und den Gruson Gewäusern

Familiensonntag: 15. Juni 11:00-17:00 Uhr

Beim Mitgas Schüler-Rafting sitzen die Jugendlichen alle in einem Boot. Zurzeit laufen die Anmeldungen dafür. (Foto: unikumarketing | Anett Commichau)

"LEGOmobil"-Ausstellung zeigt ausgefeilte Spielfahrzeuge in Magdeburg

Wenn aus kleinen Steinen große Technikträume werden: Noch bis zum 30. Juni 2025 zeigt die Sonderausstellung „LEGOmobil“ im Jahrtausendturm im Magdeburger Elbauenpark beeindruckende LEGO-Autos und Rennwagen aus LEGO-Technik-Bausteinen. Mit der spannenden Verbindung zwischen Technik, Kreativität und Spielspaß fasziniert die Ausstellung im Turmfoyer sowohl Tüftlerinnen und Tüftler als auch LEGO-Fans jeden Alters. Geöffnet ist dienstags bis sonntags sowie an allen Feier- und Ferientagen von 10 bis 18 Uhr.



Datum: bis zum 30. Juni 2025, Di-So/feiertags 10-18 Uhr, Elbauenpark

Diesmal gibt es das Buch "Allein mit dem Handy: So schützen wir unsere Kinder" zu gewinnen:

Was erleben Kinder wirklich am Smartphone? Klassenchats, Kettenbriefe, Mobbing, Pornos, Gewaltvideos – viele Eltern ahnen nicht, wie intensiv und belastend die Online-Welt für ihre Kinder sein kann. Denn oft sprechen Kinder nicht darüber, was sie im Netz sehen oder erleben.

Buchcover "Allein mit dem Handy: So schützen wir unsere Kinder: Klassenchat, Mobbing, Pornos, Gewaltvideos – was Kinder online wirklich erleben", 320 Seiten, erschienen am 16. Oktober 2024 (Foto: Heyne-Verlag)

In seinem SPIEGEL-Bestseller zeigt Daniel Wolff – erfahrener Digitaltrainer an Schulen – eindrucksvoll, wie der Alltag junger Menschen im Netz aussieht. Er erklärt, warum Smartphones Kinder so stark beeinflussen, und vor allem: Wie Eltern ihre Kinder schützen und ihnen gleichzeitig helfen können, digitale Chancen sicher zu nutzen.

Ein wichtiges Buch für alle, die ihre Kinder im Umgang mit digitalen Medien gut begleiten wollen.

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

11. Juni 2025

Wir wünschen viel Glück! Und: Ein schönes Pfingstwochenende - liebe Grüße aus der Eltern-Ecke!

