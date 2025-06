Die Kinder des Wittenberger Waldkindergartens erleben in der Solawi-Gärtnerei, wie Gemüse wächst. Was besonderen Eindruck hinterlassen hat.

Wittenberg/MZ - Einen Vormittag lang haben die Kinder des Waldkindergartens in Wittenberg „Gärtnerluft“schnuppern können; und zwar auf den Äckern der solidarischen Landwirtschaft (Solawi) in der Großen Bruchstraße. Gemeinsam mit Kita-Leiterin Tina Kraatz machten sich die „Kids“ am Montag auf den Weg, um zu entdecken, wie Gemüse wächst und angebaut wird – und wie viel Spaß das macht.