Was geht in Sachsen-Anhalt?

nachdem meine Tochter zuletzt dazu übergegangen war, ihre unangenehmen Warum-Fragen mit einem patzigen „Weil das so ist!“ zu beantworten, kam nun ein weiterer sprachlicher Kniff hinzu.

Eltern müssen ihren Kindern ja häufig bestimmte Dinge aufbürden: Aufstehen, Anziehen, Aufräumen – solche Sachen. Fast schon naturgemäß antwortet der Nachwuchs auf die Aufforderung mit einem ablehnenden „Nein“.

Das jedoch führt zu noch mehr Nachdruck. Beispiel: „Räum jetzt endlich auf!“ Um dieser Eskalation zu entgehen, hat meine Tochter ein neues „Nein“ gefunden.

Die Dreijährige antwortet jetzt immer mit: „Gleich“. Die Erfüllung der Aufgabe wird so in eine unbestimmte Zukunft verschoben, was den elterlichen Umsetzungsdruck erheblich bremst. Und obwohl ich die Gleich-Taktik durchschaue, hat sie meiner Tochter schon so manche Minute mehr verschafft.

Ich bin Julius Lukas und habe drei Kinder, 3, 7 und 11 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Im Film "Ein Mädchen namens Willow" kann die Junghexe Willow (gespielt von Ava Petsch) mit dem Wald sprechen. (Foto: 2024 SamFilm GmbH / Constantin Film Verleih GmbH / Stefanie Leo)

Es gibt noch mehr zu gewinnen: Pünktlich zum Kinostart am

27. Februar verlosen wir Karten für den Film "Ein Mädchen namens Willow". Dann kann es ja losgehen!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Ehevertrag: Das sollten Frauen unbedingt über Unterhalt, Versorgungsausgleich und Sorgerecht wissen: Die Notarkammer Sachsen-Anhalt erklärt, was Paare im Vorfeld klären sollten.

Familienmahlzeiten effizient planen: Für Familien kann die tägliche Frage zur Herausforderung werden: "Was gibt es heute zu essen?" Dabei helfen viele kleine Tipps im Familienleben: Mit einer strukturierten Essensplanung lassen sich Abwechslung auf den Tisch bringen und der Einkauf effizient gestalten.

Die Familie von Nora-Eilin Reinicke aus Dessau-Rosslau schläft in einem 3,60 Meter breiten Familienbett. Foto: Liegewiese

Großfamilie: Zu fünft in einem Bett: Wie eine Familie aus Dessau den Familienbett-Trend lebt. Wer das Baby bei sich im Bett schlafen lässt, steht im Verdacht, sein Kind zu verwöhnen. Dabei ist das Familienbett eine bequeme Lösung – etwa für die Reinickes aus Dessau-Roßlau.

Profi-Tipps von Kira Liebmann: Die Bundestagswahl ist eines der wichtigsten Themen überall, auch am heimischen Esstisch. Warum der Austausch darüber wichtig ist und wie man in der Familie gut damit umgeht, erklärt eine Expertin.

Die Medienklasse zu Gast in der 8. Klassen des halleschen Feininger-Gymnasiums Foto: Hanna Schabacker

Medienklasse-Schulbesuch in Kemberg: In der Medienprojektwoche an der Ganztagsschule „Ernestine Reiske“ in Kemberg erhalten Neuntklässler Einblicke in den Beruf eines Journalisten. Ein MZ-Reporter erklärt den Schülern, wie eine Zeitung entsteht. Was sie in diesem besonderen Unterricht Neues erfahren.

Medienklasse-Journalisten in Sekundarschule Jessen Nord: Sekundarschüler aus Jessen stellen Fragen zur Arbeit eines Journalisten. Ob sie gut vorbereitet sind, was die Teenager der 8a gern lesen und welche Info-Quellen sie überwiegend nutzen.

Medienklasse in der Waldschule in Hettstedt: Wie die Tageszeitung in Hettstedt kreativ im Unterricht verwendet wird. Seit zehn Jahren beteiligt sich die Waldschule Hettstedt an Medienprojekten der Mitteldeutschen Zeitung. Was die Schüler dabei lernen.

Lehrermangel in Alsleben: Hat die Personalnot an der Grundschule in Alsleben bald ein Ende? Seit Monaten kann ein regulärer Unterricht kaum stattfinden. Nach einem Gespräch mit dem Direktor des Landesschulamtes soll sich das aber in nächster Zeit ändern.

Schülerverkehr im Kreis Wittenberg lahmgelegt: Chaos im Schulbusverkehr: Wegen Schnee und Eis blieben viele Schüler im Landkreis Wittenberg stehen – ohne rechtzeitige Info. Wie das künftig vermieden werden soll.

Ärger in Dessau-Roßlaus Kitas: Erzieher müssen weniger arbeiten - und haben dafür mehr Stress. Weil die Kinderzahlen sinken, hat Dekita die Wochenarbeitszeit des pädagogischen Personals reduziert. Was das für Folgen hat.

Fußball-Talent aus Dessau: Yannick Michaelis hat einst in Dessau mit dem Fußball angefangen und kam über die Stationen HFC, FCM und Hannover 96 zu Borussia Mönchengladbach. Dort wird er jetzt Profi.

Landesgartenschau in Wittenberg: Sportlich im Uferpark: Darauf können Skater und Biker sich in der Lutherstadt freuen. Im Bereich der Kuhlache in Wittenberg soll zur Landesgartenschau 2027 eine Rollsportanlage entstehen. Was der endgültige Entwurf vorsieht und wer sich an der Entwicklung beteiligt hat.

Weltmeisterin aus Gräfenhainichen: Amelie Heilmann ist Weltmeisterin im Tanzen. Wie die 15-Jährige das geschafft hat und welche Träume sie für die Zukunft hat.

Eine Nachricht, die alles verändert hat: Wie Jamil aus Wittenberg zur Castingshow „The Voice Kids“ auf Sat1 gekommen ist. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Junges Rap-Talent aus Wittenberg: Der elfjährige Jamil aus Wittenberg ist Teil der 13. Staffel von „The Voice Kids“. Wie der Gymnasiast die aufregende Zeit erlebt und wann sein Auftritt ausgestrahlt werden soll.

Besondere Jugendhilfe im Harz: Zuhause auf Zeit: Der Awo-Kreisverband Harz hat sein Eltern-Kind-Zentrum in Quedlinburg erweitert. Welches neues Hilfsangebot es jetzt gibt und an wen es sich richtet.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Kinder der Lübser Kita „Die kleinen Strolche“ fragten Jens Hünerbein Löcher in den Bauch. Foto: Sissi Lenz

Kinder übernehmen das Rathaus in Gommern: Ungewöhnlich jungen Besuch hat sich bei Bürgermeister Jens Hünerbein in Gommern angekündigt. Eine Gruppe der Kita aus Lübs übernahm für einen Tag seine Arbeit.

Babybeach in Magdeburg: Mit dem Babybeach hat in Magdeburg ein besonderer Indoor-Spielplatz eröffnet. Hier spielen Kinder im Salz, während sie inhalieren. Für wen das sinnvoll ist und wie eine Ärztin einen Besuch medizinisch einordnet.

Familien- und Kinderzentrum in Magdeburg: Blick in die Geschichte: Magdeburgs „Emma“ wird 35 Jahre alt. Die erste Einrichtung des heutigen Vereins Spielwagen feiert in Magdeburg-Stadtfeld langjähriges Bestehen. Ein Rückblick zeigt, wie alles in Stadtfeld angefangen hat.

Eltern und Schüler machen Druck in Burg: Die Bildungspolitik in Sachsen-Anhalt und ihre Folgen für die Schüler stehen in Burg weiter im Fokus. Eltern und Kommunalpolitiker stellen klare Forderungen an das Land.

Lucas Häbecke am Dingelstedter Teich, in dem er zum Lebensretter wurde. In dem Harz-Ort zog er einen Jungen aus dem Teich, der ins Eis eingebrochen waren. Foto: Maria Lang

Heldentat im Huy: Wie trügerisch und gefährlich vereiste Seen und Teiche sein können, musste dieser Tage ein Junge im Huy-Ort Dingelstedt im Landkreis Harz am eigenen Leib erfahren. Zum Glück war ein mutiger Jugendlicher vor Ort, der zum Retter wurde.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Anton (4) staunt über die ersten Frühblüher:

Im Garten blühen die ersten Krokosnüsse. Anton (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Ausflugtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Bis 2. März 2025 erwartet die Besucher der Karls Erlebnisdörfer ein abwechslungsreiches Winterprogramm voller Highlights. Foto: Karls

Letztes Wochenende Winterzauber bei Karls: Karls Erlebnisdörfer laden zum „Wilden Winter“ ein. Gäste der Erdbeerhöfe können sich bis zum 2. März 2025 auf Eisdiscos, deftiges Essen, Budenzauber und Lichtshows freuen.

Lust auf Wandern? Im Winter sind gemütliche Ausflüge und Spaziergänge besonders schön. Wir haben fünf Tipps für Ausflüge in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.

Cornelia Poenicke, Leiterin der Stadtbibliothek Magdeburg, blättert in einem alten Zettelkatalog. Die Einrichtung feiert 2025 ihr 500-jähriges Bestehen. Foto: Stefan Harter

500 Jahre Magdeburger Bibliothek: Die Stadtbibliothek Magdeburg feiert ihr 500-jähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen. Zum Beispiel mit Lesungen für Familien an ungewöhnlichen Orten.

Ausstellung "Tagebuch der Gefühle" in Halle: Bis zum 9. März ist das Jugendprojekt „Tagebuch der Gefühle“ im halleschen Stadtmuseum in der Dauerausstellung „Entdecke Halle!“ zu sehen.

Fans des Films "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aufgepasst! Auf Schloss Moritzburg bei Dresden in Sachsen ist noch immer eine Ausstellung mit Kostümen und Requisiten des Kult-Films zu sehen. Hier gibt es alle wichtigen und aktuellen Informationen dazu.

Die Seilbahn zum Hexentanzplatz in Thale soll weitere Kabinen aufnehmen können. Foto: picture alliance/dpa

Hoch hinaus im Harz: Die Seilbahnen Thale Erlebniswelt vergrößert ihre Kabinenbahn zum Hexentanzplatz. Was es dort alles zu erleben gibt.

Besucherlieblinge im Wernigeröder Wildpark: Ein Silberfuchs-Paar zieht gerade alle Blicke im Wernigeröder Wildpark Christianental auf sich. Wie die beiden Neuzugänge in den Harz gelangt sind und warum sie Park-Chef René Lindemann schon jetzt ans Herz gewachsen sind.

"Anouk - Das Kindermusical" entführt große und kleine Entdecker in eine fantasievolle Welt voller Abenteuer. Foto: Ralf Mohr

Musicals für Kinder in Halle

"Anouk - Das Kindermusical" entführt große und kleine Entdecker in eine fantasievolle Welt voller Abenteuer, in der alles möglich scheint. Mit ihren Charakteren und faszinierenden Schauplätzen beflügelt die Bühnenadaption die Vorstellungskraft und stärkt den Glauben an die Kraft der Träume.



Das Spielbuch stammt aus der Feder von Georg Veit und Hendrikje Balsmeyer, während Peter Maffay und sein Team für die musikalische Gestaltung verantwortlich sind.



Datum: 28. Februar, 16 Uhr im AMO-Kulturhaus in Magdeburg und am 2. März um 11 und 15 Uhr im Steintor-Varieté in Halle

"Die Schneekönigin - Das Familienmusical" präsentiert von einem spielfreudigen Ensemble mit acht Künstlerinnen und Künstlern – ist seit 2012 erfolgreich auf Deutschland-Tournee und bezaubert Kinder, Kind gebliebene und Märchenfreunde ungebrochen.

Eingängige Songs, witzige Dialoge, berührende Szenen, Choreografien zum Nachmachen und effektvolles Lichtdesign beeindrucken in einer geradlinigen, liebevollen Inszenierung.



Datum: 1. März, 15 Uhr, Steintor-Varieté in Halle

Schneekönigin - Das Musical in der Händel-Halle in Halle Foto: Theater Liberi

Schneekönigin - Das Musical macht das Publikum zum Teil eines spannenden Abenteuers mit zauberhaften Wesen und unbegrenzten Möglichkeiten. Eigens komponierte Musicalsongs, jede Menge Humor und ganz viel Herz sorgen für ein unverwechselbares Live-Erlebnis für die ganze Familie!



Das Theater Liberi inszeniert das bekannte Märchen von Hans Christian Andersen als moderne Musicaladaption. Musikalisch wird dem Publikum eine rasante Reise durch verschiedene Genres mit großen Arrangements geboten, abgerundet von eindrucksvollen Choreografien und einem außergewöhnlichen Lichtdesign.



Datum: 2. März, 15 Uhr, Händel-Halle in Halle

Zirkus-Arena in Halle

Besucher freuen sich auf tolle Artisten, anmutige Akrobatinnen, lustige Clowns und humane Haustierdressuren in der Zirkus Arena.



Am Donnerstag und Freitag ist Familienspartag, da zahlen Erwachsene auch nur Kinderpreise und am Sonntag haben Mütter in Begleitung ihrer Kinder freien Eintritt. Der Montag um 16 Uhr ist Spartag mit Einheitspreis Euro 15 auf allen Plätzen außer Loge.



Datum: 27. und 28. Februar jeweils 16 Uhr; 1. März 15 und 18.30 Uhr; 2. März um 15 Uhr; 3. März um 16 Uhr; 6. und 7. März jeweils 16 Uhr; 8. März um 15 und 18.30 Uhr; 9. März um 11 und 15 Uhr

Halle-Bruckdorf, Eventplatz nah der Messe neben Burger King

Manege frei! in Zerbst

Was ist das Schöne am Zirkus? Mit Sicherheit die großen und staunenden Augen der Zuschauer, vor allem der Jüngsten. In Zerbst ist das in dieser Woche umgekehrt. Da sind nämlich die Kinder der Ev. Bartholomäischule Zerbst die Akteure, die das Publikum zum Staunen bringen. Aus den Grundschülern werden Zauberer, Artisten, Jongleure, Seiltänzer und Clowns. Von Montag bis Freitag trainieren die 83 Mädchen und Jungen gemeinsam mit professionellen Zirkusleuten vom Projektzirkus „Klatschmohn“ aus Halle für ihren großen Auftritt.



Manege frei! heißt es dann zum Tag der offenen Tür am 28. Februar. Dazu lädt die Schule alle Interessenten, die Vorschulkinder mit ihren Familien und Freunden und natürlich die Eltern der kleinen, großen Artisten herzlich ein. Und weil die Neugier sicher groß sein wird, finden gleich zwei Vorführungen in der Aula statt: 14 und 15 Uhr.



Datum: 28. Februar, 14 und 15 Uhr, Bartholomäischule in Zerbst

Führung im Schloss Köthen

In die Welt der Fürsten von Anhalt können die Teilnehmer einer Schlossführung am 1. März um 13.30 Uhr eintauchen und dabei deren Residenz in Köthen kennenlernen.



In der Führung sehen die Besucher die Bachgedenkstätte und die Schlosskapelle. In den Museen des Ludwigsbaus lassen sich verschiedene Abschnitte der reichen Geschichte Köthens erleben.



Von Johann Sebastian Bach über den großen Homöopathen Samuel Hahnemann bis zur Fruchtbringenden Gesellschaft ist hier für jedes Interesse etwas dabei.



Datum: 1. März, 13.30 Uhr, Touristinformation Köthen

Figurentheater in Halle und Dessau

Das altbekannte Märchen vom "Aschenbrödel" wird neu erzählt: Es ist ein Abend für jene, die in allen Wirren des Lebens die Sehnsucht nach der Liebe und die Hoffnung auf Glück in sich bewahren.



Ein Märchen vom Mut, an die verborgene Schönheit in jedem Menschen zu glauben und an seinen kühnsten Erwartungen festzuhalten. Von Susa Ahrens und Steffen Rabenstein werden zauberhafte Schattenbilder, verwunschene Marionetten, alte Lieder und wundersame Flötenklänge dargeboten.



Datum: 28. Februar um 16 Uhr, 1. und 2. März jeweils um 11 und 16 Uhr, ab 5 Jahren, Märchenteppich Figurentheater, Kleine Ulrichstraße 11 06108 Halle (Saale)

Figurentheater nach dem Tagebuch der Anne Frank für alle ab 12 Jahren: "Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe, und ich hoffe, du wirst mir eine große Stütze sein." Mit diesen Worten beginnt Anne Franks Tagebuch, an dem sie zwischen 1942 und 1944 schreibt. Wegen der Verfolgung durch die Nationalsozialisten muss sie mit ihrer Familie in einem Amsterdamer Hinterhaus untertauchen.



Mit den Mitteln des Figuren- und Objekttheaters taucht die Inszenierung in Annes Tagebuch ein, erkundet die Welt ihrer Worte und Gedanken und untersucht, wie ihre Fragen und Botschaften sich mit dem Heute verbinden.



Datum: Premiere: 16. März, 15 Uhr, Anhaltisches Theater, Altes Theater/Puppenbühne

Theaterstück in Halle

Ronja Räubertochter nach der gleichnamigen Erzählung von Astrid Lindgren. In ihrem populären Jugendroman erzählt Astrid Lindgren das märchenhafte Abenteuer von der neugierigen Räubertochter. Geboren im Schutz der Mattisburg als Tochter des Räuberhauptmanns Mattis und seiner Frau Lovis wächst sie zwischen raubeinigen Räubern mit großen Herzen auf.



Das Publikum kann sich auf eine fantastische Reise durch ein wildromantisches Abenteuer voller Magie, Humor, schnellen Wechseln, virtuosem Schauspiel und musikalischer Leckerbissen freuen. Ein Theatererlebnis für die ganze Familie.



Datum: 1. März, 14 Uhr, Volksbühne am Kaulenberg in Halle

Närrische Familienführung im Kloster Michaelstein

Die Welt steht Kopf, die Narren sind los. Die fünfte Jahreszeit ist angebrochen, die graue Welt des Winters wird zu einem bunten Treiben. Auf den Straßen begegnen einem Kasper, Prinzessin, Prinz, Hexe und Teufel, alles traditionelle Kostüme im modernen Design. Doch was steckt hinter diesem Brauch sich zu verkleiden und Schabernack oder Firlefanz zu treiben? Diesem Geheimnis wird bei einer Familienführung im Kloster Michaelstein am 1. März 2025 nachgegangen. Im Anschluss wird für die richtige Verkleidung in Form einer selbst gebastelten Maske gesorgt.



Datum: 1. März, ab 11 Uhr, Kloster Michaelstein

Im Ernstfall sicher und kompetent zu handeln, lernen Interessierte in den Erste-Hilfe-am-Kind Kursen der Helios Klinik Köthen Foto: Helios Klinik Köthen/canva

Neue Termine für die Erste-Hilfe-am-Kind Kurse in der Helios Klinik Köthen

In zwei praxisorientierten Themenblöcken bereiten die Kurse in der Helios Klinik Köthen darauf vor, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und richtig zu reagieren. Da Kinder in Notfällen anders als Erwachsene versorgt werden müssen, erlernen die Teilnehmenden im ersten Block, wie sie bei Fieberkrämpfen, Atemnot, Vergiftungen, Blutungen, Verletzungen oder Stromunfällen richtig vorgehen. Im zweiten Block steht die Anwendung lebensrettender Maßnahmen im Mittelpunkt – etwa die stabile Seitenlage, die Schocklage und die richtige Durchführung der Wiederbelebung bei Bewusstlosigkeit.



Die Teilnehmerzahl ist pro Kurs auf 10 Personen begrenzt. Die Anmeldung erfolgt hier im Netz oder bei der Ansprechpartnerin des DRK unter 03496-405031.



Datum: 19. und 26. März jeweils um 17 Uhr, Helios Klinik Köthen

Ein Einblick in eine Puppenstube Foto: Dana Bach

Puppenstuben- und Kaufmannsladen-Schau

in Oschatz

In der Sonderausstellung des Stadt- und Waagenmuseums Oschatz in Sachsen sind zahlreiche Puppenstuben und Kaufmannsläden aus der Zeit um 1900 bis heute zu sehen. Eine Sammlerin aus dem Lossatal gibt einen Einblick in die wundervolle Miniaturwelt.



Datum: bis 30. März 2025, Stadt- und Waagenmuseum Oschatz

Und hier gibt's wieder einiges zu gewinnen: 3 x 2 Kinotickets für den Film "Ein Mädchen namens Willow"

Ein magisches Abenteuer bricht an: Als Willow sich eines Tages tief in den geheimnisvollen Wald hineinwagt, den sie von ihrer Großtante Alwina geerbt hat, ahnt sie nicht, was sie dort erfährt. Willow ist eine Hexe! Um jedoch ihre ganze Hexenkraft des Feuers zu entfachen, muss sie zunächst drei weitere Junghexen ausfindig machen. Gelingt es Willow, die Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde zu vereinen?

Die berühmte Kinderbuchreihe um die junge Hexe Willow wurde verfilmt und ist ab dem

27. Februar in den Kinos zu sehen. Foto: 2024 SamFilm GmbH / Constantin Film Verleih GmbH

Nächste Woche, am 27. Februar, startet "Ein Mädchen namens Willow" in den Kinos. Der Film beruht auf der erfolgreichen Kinderbuchreihe von Sabine Bohlmann. Sie ist sogar in einer Gastrolle zu sehen.



Unter der Regie von Mike Marzuk (u.a. „Fünf Freunde“-Reihe) gehen die vier Hexenfreundinnen Willow, Valentina, Gretchen und Lotti, gespielt von Ava Petsch („Oskars Kleid“, „Was man von hier aus sehen kann“), Cora Trube („Die Liebeskümmerer“), Anna von Seld und Mary Tölle („Vierwändeplus“) auf ein magisches Abenteuer.



"Ein Mädchen namens Willow" von Mike Marzuk, 90 Minuten,

ab 27. Februar im Kino

Möchtest du zum Kinostart Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum 26. Februar 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Willow" und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Nun noch mal schnell hin: zu den Lichterwelten im Hallenser Bergzoo. Foto: Steffen Schellhorn

Außerdem verlosen wir zum krönenden Finale noch einmal 3 x 4 Weekend-Tickets und

5 x 2 Tagestickets für die "Magischen Lichterwelten" in Halle

Noch bis 9. März verwandeln die "Magischen Lichterwelten" den Bergzoo Halle (Saale) in eine zauberhafte Urzeit-Landschaft aus Licht und Farben. Die kunstvollen Installationen begeistern nicht nur Tierfreunde, sondern auch Familien, Paare und Fotografie-Liebhaber.

Dieses Mal stehen die Lichterwelten unter dem Motto „Die Rückkehr der Giganten“. Die Ausstellung entführt die Besucher in die Welt der Nachkommen der Dinosaurier. Urmenschen, Säbelzahntiger, Bären, Krebse und Mammuts zieren den Bergzoo in Halle. Manche Tiere bewegen sich sogar selbst.



Die mehr als 1.000 Einzelfiguren wurden nach einer langen Reise aus China von den mitgereisten Arbeitern aufgestellt. Das Deko-Team des Bergzoos in Halle hat über 30.000 LED-Leuchten so platziert, dass die Kabel für die Besucher unsichtbar sind.

Möchtest du Tickets gewinnen? Dann schick uns bis zum

26. Februar 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Lichterwelten" und vergiss deine Adresse nicht. Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Winterliche Grüße aus der Eltern-Ecke!

Hat dir unser Newsletter gefallen? Dann empfiehl uns gern weiter. Hier geht's zur Anmeldung: Newsletter „Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt“ abonnieren