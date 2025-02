Wittenberg/MZ - Nach der kurzfristigen Einstellung des Busverkehrs wegen Schnee und Eis will der Landkreis Wittenberg ein neues Warnsystem einführen. Künftig sollen mögliche Einschränkungen bereits am Vorabend angekündigt werden, wie Landrat Christian Tylsch (CDU) am Montag in der Kreistagssitzung erklärte.

Hintergrund ist ein Vorfall, bei dem Schüler in weiten Teilen des Landkreises nicht befördert wurden – ohne rechtzeitige Information an Eltern, Schulen und den Landkreis. Die Leitstelle habe laut der Dokumentation erst um 7.05 Uhr von der Entscheidung erfahren, obwohl Schüler bereits ab 6 Uhr nicht mehr mitgenommen worden seien, kritisierte Christian Tylsch. Zugleich bedauerte er: „Wir hatten keine Zeit mehr, Eltern und Schulen zu warnen und damit hatten alle Beteiligten auch keine Gelegenheit mehr sich vorzubereiten oder Alternativen zu suchen.”

Die Entscheidung selbst stellte der Landrat nicht infrage: „Für die Sicherheit der Fahrgäste ist das Unternehmen verantwortlich und trifft auch eigenständig diese Entscheidung.” Er betonte jedoch, dass eine zuvor vereinbarte Kommunikationsweise nicht eingehalten worden sei. Er hoffe, dass sich das Busunternehmen künftig an die Absprache halte. Tylsch fügte seiner Rede hinzu: Der vergangene Freitag habe zumindest den Eindruck erweckt, dass dies der Fall sein könne.