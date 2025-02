Kurzfristig sagt Busunternehmen Vetter den Schülerverkehr am Freitagmorgen im Landkreis Wittenberg ab. Der Grund sind zu glatte Straßen. Das verärgert den Landrat. Das Chaos sei vermeidbar gewesen, meint er.

Wittenberg/MZ - Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ist der Schulbusverkehr im Landkreis Wittenberg am Freitagmorgen zeitweise ausgesetzt worden. Wie der Landkreis am Morgen auf seiner Facebookseite mitteilte, sei man vom Busunternehmen Vetter darüber informiert worden, dass der Busverkehr in der Fläche eingestellt worden sei. Nicht betroffen sei lediglich das Stadtgebiet Wittenberg.