Die Deutschland-Tour endet in diesem Jahr mit einer Etappe von Halle nach Magdeburg. Zahlreiche Stars der Radsportszene kommen dafür nach Sachsen-Anhalt. Wer alles gemeldet hat.

Er ist der deutsche Radsport-Durchstarter: Auch Florian Lipowitz kommt für die Deutschland-Tour nach Halle

Florian Lipowitz war die Entdeckung bei der Tour de France.

Halle/MZ/FAB - Florian Lipowitz hat einen Radsport-Hype in Deutschland ausgelöst, wie es zuletzt Jan Ullrich gelungen ist. Der 24-Jährige, früher Biathlet, fuhr bei der Tour de France ins Rampenlicht. Mit beherzter Fahrweise in den Bergen kam er hinter den Superstars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard als Dritter auf das Podium und gewann zudem das weiße Trikot als bester Nachwuchsfahrer.