Süß und saftig: Wassermelonen stehen sinnbildlich für den Sommer. Und selbst geerntet schmecken sie noch besser. Das ist auf einem Feld bei Halle ab sofort möglich.

In der Nähe von Halle: Hier können Wassermelonen selbst gepflückt werden

Melonen pflücken bei Halle: Klein, aber saftig und zuckersüß ist diese Melone. RegioFarmers-Chef Peter Meinhardt hat den Geschmack geprüft und ist zufrieden. Natürlich werden auch größere Exemplare angeboten.

Halle/Zöberitz/MZ. - Peter Meinhardt schreitet die Reihen des Melonenfeldes ab. Der kritische Blick des Geschäftsführers des Hohenthurmer Unternehmens „RegioFarmers“ schweift über die Pflanzen an der B100 in Höhe des Bahnübergangs Zöberitz und vor allem über die dort wachsenden Früchte. Am Donnerstag, 14. August 2025, soll das Melonenfeld öffnen.