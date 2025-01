Wittenberg/MZ - Am 5. Januar kam es um 15.55 Uhr in der Friedrichstraße in Wittenberg zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus.

Eine 54-jährige Fahrerin eines Linienbusses befuhr die Sternstraße und wollte in die die Friedrichstraße einbiegen. Aufgrund von Winterglätte geriet der Bus ins Rutschen und beschädigte zwei parkende Pkw. Der Gesamtschaden an dem beschädigten Pkw Ford und an dem Pkw Seat, sowie an dem Bus beträgt der Polizei zufolge circa 1.000 Euro.