Drei Tage Trubel in Große Schierstedt

Groß Schierstedt/MZ - Wenn Anfang Juli wieder Trommeln durch die Straßen hallen, Kinder stolz ihre Lampions tragen und der Festplatz bunt geschmückt ist, beginnt in Groß Schierstedt das Heimat- und Schützenfest. Vom 11. bis 13. Juli wird das Dorf zum Treffpunkt für Gäste aus dem Ort und auch aus der Region.

Groß Schierstedt lädt an diesem zweiten Juliwochenende zum traditionellen Fest ein. Das dreitägige Programm beginnt am Freitagabend um 19.30 Uhr mit einem Fackelumzug ab dem Sportlerheim, begleitet vom Spielmannszug Groß Schierstedt. Anschließend finden das Festanstoßen und ein Preiskegeln in zwei Altersklassen statt.

Ab 20.30 Uhr treten die „Ramba Zamba Kids“ mit einem Programm für Kinder auf, bevor ab 21 Uhr eine Disco im Schützensaal folgt.

Festumzug zum Festplatz

Am Samstag startet das Programm um 8 Uhr mit dem Wecken durch den Spielmannszug. Der Festumzug beginnt um 9.30 Uhr und führt zum Festplatz, wo die Kinder-Schützenkönige proklamiert werden. Um 15 Uhr folgen Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen, eine Tombola, Kinderschminken, Ponyreiten sowie ein Auftritt der Kita „Wipperstrolche“.

Der Abend endet mit Musik und Tanz ab 20 Uhr sowie dem beliebten Preiskegeln in zwei Altersklassen.

Preiskegeln und Kinderfest

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Festumzug, gefolgt vom Königsschießen um 10.30 Uhr. Parallel dazu finden Stechen im Preiskegeln, ein Kinderfest und ein kostenloses Kinderkarussell statt. Um 12.30 Uhr folgen Siegerehrung, Schützenfrühstück, Blasmusik, das Abholen der neuen Schützenkönige und ein Ausklang mit dem Spielmannszug.

Stefan Jorde vom organisierenden Heimat- und Geschichtsverein Groß Schierstedt lädt herzlich zum Mitfeiern ein: „Wir freuen uns über viele Gäste. Groß Schierstedt ist ein toller Ort mit einer schönen Gemeinschaft.“