Auf dem ehemaligen Bahngelände in Dessau hat es erneut gebrannt. Die Feuerwehren waren in der Nacht zum Sonntag stundenlang im Einsatz.

Dessau/MZ. - Zu einem weiteren Brand in einem ehemaligen Lokschuppen in der Georgenallee hinter dem Tierpark wurden Polizei und Feuerwehr am frühen Sonntag, dem 22. Juni, gegen 0.25 Uhr gerufen. Als die Polizisten am Brandort eintrafen, stand der komplette Dachstuhl des Gebäudes in Flammen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandbekämpfung zog sich über mehrere Stunden hinweg. Beteiligt waren laut Polizei insgesamt 40 Kameraden der Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau, der Freiwilligen Feuerwehren von Dessau-Alten, Dessau-Süd sowie Dessau-Waldersee.

Trotz des Einsatzes konnte nicht verhindert werden, dass der Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes hinter dem Tierpark komplett niederbrannte. Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 20.000 Euro. Die Polizei hat wegen der Brandursache Ermittlungen aufgenommen. Die Dessau-Roßlauer Feuerwehr selbst hatte den Löscheinsatz nicht gemeldet.

Auf dem Bahngelände hatte es zuletzt öfter gebrannt. Die Stadt will das Gelände eigentlich übernehmen und dorthin den Tierpark entwickeln. Viel dürfte aber kaum noch stehen.