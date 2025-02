Weil die Kinderzahlen sinken, hat Dekita die Wochenarbeitszeit des pädagogischen Personals reduziert. Was das für Folgen hat und warum Florian Kellner einen Offenen Brief schreibt.

Dessau/MZ. - Auf einem Aushang weisen die Erzieherinnen der Mildenseer Spielbude die Eltern darauf hin, dass sie seit Jahresbeginn weniger Wochenstunden arbeiten, was sich in einem Defizit der Betreuungsstunden in der Einrichtung niederschlage. Auch auf kurzfristige Einschränkungen der Öffnungszeit werden die Eltern in diesem Zusammenhang vorbereitet.