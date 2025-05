Umstellung in Einwohnermeldeämtern Neues Gesetz: So kommen Harzer ab Mai an digitale Fotos für Personalausweis und Reisepass

Der Gang zum Amt wird digitaler – zumindest was das Passfoto betrifft. Ab Mai heißt es: QR-Code statt Bild in der Mappe. Wie die neuen Regeln in den Harz-Städten Halberstadt, Qedlinburg und Wernigerode umgesetzt werden und was das für Bürger bedeutet.