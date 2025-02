Seit Monaten kann ein regulärer Unterricht kaum stattfinden. Nach einem Gespräch mit dem Direktor des Landesschulamtes soll sich das aber in nächster Zeit ändern.

Hat die Personalnot an der Grundschule in Alsleben bald ein Ende?

Seit Monaten herrscht an der Grundschule in Alsleben akuter Lehrermangel.

Alsleben/MZ. - Gleich zu Beginn des Treffens mit Eltern am Montag im Alslebener Rathaus hat Anja Twietmeyer ein Lächeln auf den Lippen. Die stellvertretende Bürgermeisterin, Bürgermeister Alexander Siersleben und Verbandsgemeindebürgermeister Jan Ochmann (alle CDU) haben wohl positive Nachrichten zu verkünden. Zumindest machen die drei Hoffnung nach ihrem Treffen mit dem Direktor des Landesschulamtes am vergangenen Donnerstag wegen des akuten Lehrermangels an der Grundschule Alsleben. Schon seit Monaten herrscht dort eine Unterversorgung, unter anderem wegen der Langzeiterkrankung einer Lehrerin.