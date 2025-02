Landesgartenschau in Wittenberg Sportlich im Uferpark: Darauf können Skater und Biker sich in der Lutherstadt freuen

Im Bereich der Kuhlache in Wittenberg soll zur Landesgartenschau 2027 eine Rollsportanlage entstehen. Was der endgültige Entwurf vorsieht und wer sich an der Entwicklung beteiligt hat.