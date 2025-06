Seit einem Vierteljahrhundert hilft die Zeitzer Tafel Menschen in Not – mit Lebensmitteln, Kleidung und Hoffnung. Doch das Jubiläum stimmt auch nachdenklich: Warum diese Unterstützung nach wie vor so dringend gebraucht wird – und wer sie täglich leistet.

Zeitz/MZ. - Dankbarkeit erleben Wendy Glaß und ihre Mitarbeiter regelmäßig. Dankbarkeit von Menschen, die in sozialen Nöten leben und auf Unterstützung angewiesen sind. Wendy Glaß leitet die Zeitzer Tafel in der Freiligrathstraße, eine Institution des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland (CJD). Und die Tafel, die längst nicht nur Lebensmittel an vier Tagen in der Woche an Bedürftige ausgibt, gibt es jetzt 25 Jahre in Zeitz. Ein Jubiläum, das jüngst mit Mitarbeitern, Partnern und einer Reihe geladener Gäste gefeiert worden ist und das nachdenklich stimmt.