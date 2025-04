Was geht in Sachsen-Anhalt?

ich habe vor Kurzem mit meinen Kindern (8 und 11) eine ehemalige Kollegin besucht. Wir brachten eine selbst zubereitete Obsttorte mit, unsere Gastgeberin steuerte die Schlagsahne bei. Mein kleiner Sohn (8) hat eine Runde Uno gespielt mit meiner Ex-Kollegin. „Du hast wirklich liebe, aufgeschlossene, pfiffige und gut erzogene Kinder“, schrieb mir unsere Gastgeberin später, ich antwortete: „Da hast du Recht! Bis bald!“

Solche Treffen lösen bei mir oft Wehmut aus, denn ich bin ein Trennungsvater. Ich sehe meine Kinder nur etwa einmal pro Monat am Wochenende. Und ich vermisse meine Kinder an jedem Tag. Nicht traurig zu werden, wenn ich ihnen alle zwei, drei Tage per Telefon eine gute Nacht wünsche, das schaffe ich nicht immer.

Mir ist klar, dass ihre Mutter den Alltag mit ihnen bewältigen muss, und doch hadere ich zwischendurch mit meiner Situation. Dann hilft mir nur das: Auf das Fahrrad setzen und raus in die Natur, durchatmen.

Ich bin Wolfram Schlaikier und seit drei Jahren Trennungsvater.

Es tut uns leid!

Beim vorigen Newsletter ist mächtig was schief gegangen. Denn der landete zwar bei euch im Postfach, war aber leer. Ein technischer Fehler machte es möglich: Es gab weder Editorial, noch Tipps, noch Meldungen aus Sachsen-Anhalt. Jeglicher Rettungsversuch scheiterte. Dafür ist dieser Newsletter nun gespickt mit feinen Inhalten. Viel Freude beim Lesen!

In unserem Familiennewsletter findest du:

Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt,

Ausflugstipps in unserer Region und ein

Gewinnspiel

Niko Kappe ist Lehrer und seit mehr als fünf Jahren als Video-Creator auf TikTok aktiv. (Foto: Lewis Jones)

Was bringt ein Handy-Verbot an Schulen? Wer sich belesen mag: Diesmal gibt's die Ratgeber-Lektüre "Generation TikTok" von Niko Kappe zu gewinnen. Das Interview zu seinem Buch könnt ihr hier lesen.

Und wir verlosen noch mehr Lektüre: "Ronja Räubertochter". Das Buch zur aktuellen Verfilmung ist im neuen Look erschienen, erzählt aber weiterhin die wunderbare Geschichte um Freundschaft, Mut und das Entdecken der eigenen Identität.

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Koalitionsvertrag 2025: CDU, CSU und SPD versprechen viel – doch halten sie ihr Wort auch, wenn es um Familien, Bildung und Kinderrechte geht? Experten wie Nathalie Klüver und das Deutsche Kinderhilfswerk sehen Licht und Schatten.

Die Beziehung zu Geschwistern prägt uns nachhaltig. (Foto Imago Images/Westend61)

Geschwisterliebe: Geschwister sind oft fürs Leben da. Eine neue Umfrage zeigt, wie wichtig sie für uns sind. Plus: Tipps, was man tun kann, wenn wir uns voneinander entfernt haben.

Kreatives Chaos: Als Familie zusammenzuleben, ist nicht immer ganz einfach. Vor allem dann nicht, wenn man unterschiedliche Auffassungen vom Aufräumen hat. Wie lässt sich das in den Griff bekommen? Expertinnen geben Tipps.

Systemsprenger unterwegs in Sachsen-Anhalt: Roman ist ein „Systemsprenger“. Fast 200 Einrichtungen haben ihn abgelehnt. Das Jugendamt hat den Jungen jetzt auf eine 800 Kilometer lange Wanderung geschickt. Unterwegs mit einem Kind, das die Gesellschaft überfordert.

Snacks für Kinder: Die Lieblings-Tierkekse retten manchmal die Stimmung des Nachwuchses. Ein Marktcheck zeigt aber: In Sachen Nährstoffe ist bei vielen Produkten Luft nach oben.

Mehrere Sprachen in der Familie: Italienisch mit der Mutter, Türkisch mit dem Vater und in der Kita Deutsch. Wie lässt sich Mehrsprachigkeit im Alltag umsetzen? Und worauf sollten Eltern achten?

Kita-Leiterin Ines Scheideck mit Elina, Jakob und Sayhan in der Leseecke der Kita "Friedrich Fröbel" in Sangerhausen. Auch sie ist eine Sprach-Kita in Mansfeld-Südharz. (Foto: Maik Schumann)

Sprachförderung im Landkreis Mansfeld-Südharz: In der Eisleber Kita „Apfelbäumchen“ sprechen die Kinder 14 verschiedene Muttersprachen. Mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund stellt dies eine tägliche Herausforderung dar. Die Kita setzt auf gezielte Sprachförderung, unterstützt durch das Land Sachsen-Anhalt. Trotz der Bemühungen bleibt die Sprachentwicklung eine zentrale Aufgabe, die mehr Unterstützung erfordert.

Magdeburger retten Clowns: Das Magdeburger Zirkusmuseum übernimmt nach dem Aus von Deutschlands größter Clown-Ausstellung in Leipzig deren Fundus und zeigt ausgewählte Exponate ab Mai 2025. Start ist ein großer Zirkusaktionstag.

Mundhygiene in Weißenfels: In immer mehr Kindereinrichtungen im Burgenlandkreis werden keine Zähne mehr geputzt – auch und vorrangig in Weißenfels. Wie das Rathaus das begründet und ein Zahnarzt das bewertet.

Mehr Grundschüler in Halberstadt: Das Schuljahr ist noch nicht zu Ende, doch das neue steht bereits vor der Tür. Für die Jahrgänge 2018/19 wird der 9. August zum Meilenstein. Dann steht die Einschulung auf dem Plan. Doch wie viele Kinder in Halberstadt betrifft das?

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Henry (4) bietet seiner Mama freiwillig seine Lieblingsgummibärchen an:

"Mama, ich teile doch gern mit dir." Henry (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Kreative Bastel-Zeit: Pralinen und Blumen zum Muttertag? Langweilig. Hier sind fünf Geschenkideen für alle, die ihrer Mama etwas Besonderes schenken möchten.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten und Schaukeln über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Zeit zum Schwimmen: Die Sonne kommt raus, es wird wärmer. An diesen Orten kann man in Sachsen-Anhalt jetzt schon ins Wasser springen. Außerdem gibt's weitere Infos zu den Freibädern von Arendsee bis Zeitz.

Udo Huth in seinem Gewächshaus: Der Landwirt zieht rund 3.500 Tomatenpflanzen selbst an – einige davon stehen zum Hoffest zum Verkauf bereit. (Foto: Paul Damm)

Hoffest in Dabrun: Landwirt Udo Huth lädt zum zweiten Mal zu einem großen Hoffest auf seinen Hof in Dabrun (Landkreis Wittenberg) ein. Zwischen Gewächshaus, Streichelzoo und Bauernbrot gibt es viel zu entdecken – Eintritt ist frei.

Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan: Im Frühling startet die neue Campingsaison. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Die Redaktion entdeckt für Familien die schönsten Angelgewässer in Sachsen-Anhalt, und erklärt, ab wann Kinder selbst angeln dürfen. Dazu gibt es Tipps für den perfekten Familienausflug am Wasser!

Am Anhaltischen Theater in Dessau wird das Märchen "Kalif Storch" gespielt. (Foto: Claudia Heysel)

Kurz und knackig: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 26. und 27. April in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Helfende Hände für die Kinderstadt "Halle an Salle" gesucht!

Wenn vom 13. Juni bis 19. Juli 2025 wieder Kinder die Stadt regieren, braucht es viele helfende Hände: Für Vorbereitung, Durchführung sowie Auf- und Abbau der diesjährigen Kinderstadt unter dem Motto "Dein, mein, unser 'Halle an Salle'!" werden engagierte Unterstützerinnen und Unterstützer ab 15 Jahren gesucht.



Ob (Berufs-)Schülerinnen, Studierende, Praktikanten, Auszubildende, Berufseinsteigerinnen oder Ruheständler – willkommen sind alle, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Wer Freude an der Arbeit mit Kindern, Organisationstalent, Kreativität oder handwerkliches Geschick mitbringt, kann sich tageweise, wochenweise oder über einen längeren Zeitraum einbringen.



Die nächste Infoveranstaltung für Interessierte:

15. Mai 2025, 17-19 Uhr, nt-Schaufenster, Große Ulrichstraße 51



Wer sich vorher melden möchte, schreibt an: [email protected]

"Jazz for Kids" in Merseburg

Der einst grimmige Butzemann hat sein Herz geöffnet und präsentiert am 29. April ein jazziges Musikprogramm für Kinder. Inspiriert von einem alten Liederbuch voller heiterer Melodien, hat er gemeinsam mit seinen musikalischen Freunden ein buntes Konzert auf die Beine gestellt. Mit dabei: die Sängerinnen Antje Brömme und Mirjam Borghardt, die Oboistin Anne Venske und weitere Musiker an Gitarre, Bass und Schlagzeug.



"Jazz for Kids" ist Teil des 20. Festivals "Women in Jazz".

Datum: 29. April 2025, 10 Uhr (Einlass: 9.30 Uhr), Ständehaus Merseburg

Offene Werkstatt in der KinderDomBauhütte

Von Ende April bis Anfang Oktober findet jeden zweiten Samstag, je nach Wetter, die mobile „Offene Werkstatt“ im Kreuzhof des Naumburger Doms oder in den Räumlichkeiten der KinderDomBauhütte statt. Die Materialkosten betragen je nach Projekt 2 bis 3 Euro. Am 3. Mai können Klein und Groß Gastbetonsteine bearbeiten.



Datum: 3. Mai 2025, 10-17 Uhr, KinderDomBauhütte

Käpt'n Karton bekommt Besuch! Das Stück "Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe" ist in Magdeburg auf der Theaterbühne zu sehen. (Foto: Katrin Ribbe)

"Käpt'n Karton und Ingrid, die Möwe"

in Magdeburg

Weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt'n Karton natürlich, mit seinem Boot. Tagein und tagaus schippert er über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord. Das Schauspiel mit Puppen von

Claboberta Schnackvogel ist am 3. und 4. Mai zu sehen.



Datum: 3. Mai 2025, 11-11.30 Uhr, 4. Mai, 15-15.30 Uhr, 3+, Kasino

Wiedereröffnung des Kletterparks in Markkleeberg

Der Kletterpark Markkleeberg wurde komplett umgebaut und lockt nun mit neuen, spannenden Kletterelementen.



Vor der offiziellen Wiedereröffnung am 10. Mai findet

am 3. und 4. Mai 2025, das Soft Opening im Kletterpark statt. Die Test-Kletterzeiten um 16 und 16.30 Uhr nutzt das Kletterpark-Team, um alle Abläufe durchzuspielen und zu proben. Zudem werden Fotos von den Kletternden erstellt, die unter anderem in Anzeigen und auf der Webseite Verwendung finden sollen. Einzelpersonen, Familien und kleinere Gruppen sind herzlich eingeladen, an diesem Soft Opening teilzunehmen.



Für die freiwilligen Kletterer ist die Teilnahme kostenfrei, dazu ist eine vorherige Anmeldung per Mail an [email protected] notwendig. Anzugeben sind Anzahl und Alter der Personen. Die Plätze für das Soft Opening sind begrenzt verfügbar.



Datum: Wiedereröffnung am 10. Mai, Do/Fr: 13-19 Uhr, Sa, So und Feiertage: 10-19 Uhr, Kletterpark Markkleeberg

Kinderuni in Leipzig startet ins Sommersemester

Die Kinderuni Leipzig lädt auch im Sommersemester 2025 wieder Juniorstudierende zwischen 8 und 12 Jahren zu ihren Vorlesungen ein. Die Vortragsreihe findet im Audimax am Campus Augustusplatz statt und bietet eine Reise durch unterschiedliche Themen aus Wissenschaft und Forschung.



Zum Auftakt steht am 16. Mai eine interaktive Lesung der Ärztin und Kinderbuchautorin Dr. Milena Bartels aus ihrem Buch „Kiezkinder – wir mischen mit!“ auf dem Programm. Gemeinsam mit den Kindern und Mitarbeitenden der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie der Universität Leipzig wird diskutiert, wie vielfältig Familien und Städte heute sind.



Zur Anmeldung geht's hier.



Datum für die erste von fünf Vorlesungen:

16. Mai 2025, 17-18 Uhr, 8-12 Jahre, Audimax Leipzig

In diesem Jahr absolviert die 19-jährige Alexandra Pasternak aus Nebra ein Freiwilliges Soziales Jahr im Kloster Memleben. Was ihr in den letzten acht Monaten besonders gefallen hat: ,,Mein FSJ war unglaublich vielseitig – von spannender Arbeit im Besucherservice und der Museumspädagogik bis hin zu Einblicken in Geschichte und Denkmalpflege." (Foto: Kloster Memleben)

FSJler im Kloster Memleben gesucht!

Ab September 2025 bietet das Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben Jugendlichen erneut die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege durchzuführen. Dabei erhält er/sie die Gelegenheit, sich in die verschiedenen Bereiche des Klosters einzubringen: Mal bei der Betreuung von Klostergästen, bei museumspädagogischen Veranstaltungen oder der Pflege des Klostergartens. Es kann auch bei denkmalpflegerischen Projekten am Bau zugepackt werden. Je nach Interessen und Fertigkeiten können ebenso in den Bereichen Verwaltung eines modernen Museums und Öffentlichkeitsarbeit Erfahrungen gesammelt werden. Ein kleines, aufgeschlossenes Team bietet viel Raum für persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.



Interessenten am Freiwilligen Jahr in der Denkmalpflege im Kloster Memleben richten ihre Bewerbung bis 23. Mai 2025 bitte an:



Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben

Thomas-Müntzerstraße 48

06442 Kaiserpfalz OT Memleben

E-Mail: [email protected]

In Halberstadt findet Ende Mai ein großes Schülertheatertreffen statt. (Foto: Ray Behringer)

25. Schülertheatertreffen in Halberstadt

An drei Tagen voller Theater haben die Theater AGs, Theatergruppen, Jugendclubs und Tanz AGs der Region die Möglichkeit, ihre Stücke vom 26. bis zum 28. Mai auf ausgewählten Bühnen in Halberstadt zu präsentieren. Als Rahmenprogramm erwartet die Besucher spannende Workshops. Gezeigt werden sowohl fertige Stücke als auch Probeneinblicke und Auszüge aktueller Inszenierungen mit einer Länge von mindestens 20 Minuten.



Datum: 26.-28. Mai 2025, Harztheater

Diesmal gibt's gleich mehreres zum Schmökern zu gewinnen:



das Buch "Generation TikTok" von Niko Kappe

Lust auf 224 Seiten geballte Medienkompetenz? Pointiert und faktenorientiert analysiert Lehrer und Bildungs-Tiktoker Niko Kappe die Verbindungen zwischen digitalen Medien und unserer Gesellschaft. Dabei räumt er mit tiefsitzenden Vorurteilen auf und nimmt differenziert Bezug auf brandaktuelle Entwicklungen.

"Generation TikTok" ist damit auch ein Gegenentwurf zu den oft angstgetriebenen Veröffentlichungen der vergangenen Jahre. Es ist vielmehr ein Aufruf, sich endlich mit den tiefgreifenden Veränderungen auseinanderzusetzen, die Künstliche Intelligenz und digitale Medien auf unsere Art zu denken und handeln und auf unser Zusammenleben haben!

Das Buch zeigt, dass es eine Kindheit ohne Smartphone nicht mehr gibt und auch nicht geben muss. Es zeigt auch, dass unsere Angst vor Technologie echte Medienkompetenz verhindert – und, dass kritisches Denken die wichtigste Medienkompetenz ist.

Niko Kappe ist Lehrer und seit über fünf Jahren als Video-Creator auf TikTok aktiv. Er kennt die Plattform wie kaum ein anderer und war mit seiner Expertise bereits Interviewpartner bei der Tagesschau, dem Deutschlandfunk und zahlreichen weiteren News-Formaten.

Das Smartphone aus dem Leben der Kinder verbannen? Keine gute Idee, findet Lehrer, Tiktoker und Buchautor Niko Kappe. (Foto: Goldegg-Verlag)

"Generation TikTok - Keine Angst vor Social Media und KI. Wie wir unsere Kinder in die digitale Zukunft begleiten" von Niko Kappe, erschienen im Goldegg-Verlag, 224 Seiten, 20 Euro,

ISBN: 978-3-99060-477-9

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

30. April 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "TikTok". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir verlosen ein weiteres Buch: "Ronja Räubertochter", perfekt für junge Fans der Neuverfilmung:

„In der Nacht, als Ronja geboren wurde, rollte der Donner über die Berge. Ja, es war eine Gewitternacht, dass sich selbst alle Unholde, die im Mattiswald hausten, erschrocken verkrochen …“ Mitten im Wald, auf der Mattisburg, zwischen Räubern, Graugnomen, Rumpelwichten und Wilddruden, wächst Ronja, die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, auf.



Eines Tages trifft sie auf ihren Streifzügen Birk, den Räubersohn aus der verfeindeten Sippe von Borka. Ihre Eltern verbieten den beiden, sich zu sehen, aber Ronja und Birk halten zusammen. Ein Sommer voller Freude und Leid, voller Freiheit, Gefahr und Abenteuer beginnt im Mattiswald.

Ein Klassiker der Kinderliteratur mit neuem Cover: Das Buch "Ronja Räubertochter" von Astrid Lindgren wurde als Serie verfilmt, und ist in der ARD-Mediathek zu sehen. (Foto: Oetinger Verlag)

Genauso wie das Buch von Astrid Lindgren, lohnt sich auch die Verfilmung. Gerade ist Staffel 2 der gleichnamigen Serie gestartet, zu sehen in der ARD-Mediathek.



"Ronja Räubertochter" von Astrid Lindgren: Oetinger Verlag,

208 Seiten, 15 Euro, ISBN: 978-3-7512-0502-3

Möchtest du das Buch gewinnen? Dann schick uns bis zum

30. April 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Ronja Räubertochter". Hier findest du unsere Datenschutzerklärung.

Wir halten die Daumen fest gedrückt und senden beste Grüße aus der Eltern-Ecke!

