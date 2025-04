In immer mehr Kindereinrichtungen im Burgenlandkreis werden keine Zähne mehr geputzt – auch und vorrangig in Weißenfels. Wie das Rathaus das begründet und ein Zahnarzt das bewertet.

Weissenfels/MZ. - An zwölf der 123 Kindertagesstätten im Burgenlandkreis werden keine Zähne mehr geputzt. Diese im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal gestiegene Zahl schockierte die Mitglieder des Gesundheitsausschusses des Kreistags in dessen jüngster Sitzung. Insbesondere Weißenfelser Einrichtungen lassen dieses wichtige Hygieneritual weg, weshalb die Stadt und Kitas in ihrer Trägerschaft in die Kritik geraten.